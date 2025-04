साउथ की फिल्में ही नहीं गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का तरीका भी है अनोखा, डायरेक्टर ने सरेआम पूछा- 31 अक्तूबर को मुझसे शादी करोगी?

कई बार दिल की बात उस मौके पर आ ही जाती है, जब दिल खूब खुश होता है. ऐसा ही कुछ एक फिल्म प्रमोशन के दौरान देखने को मिला है. चेन्नई में फिल्म ‘टूरिस्ट फैमिली' के प्रमोशन इवेंट के दौरान डायरेक्टर अभिषण जीविंद ने अपनी दोस्त अखिला इलांगोवन से सरेआम प्यार का इजहार किया. इस रोमांटिक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिल्म में ससिकुमार, सिमरन, मिथुन जय शंकर, योगी बाबू, एम.एस. भास्कर, रमेश तिलक, भगवती पेरुमल, इलंगो कुमारवेल और श्रीजा रवि जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

इवेंट के दौरान अभिषण ने मंच पर अखिला से कहा, 'मुझे इस खास मौके पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को धन्यवाद देना है. अखिला इलांगोवन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं. हम छठी क्लास से एक-दूसरे को जानते हैं और दसवीं क्लास से करीबी दोस्त हैं. क्या तुम 31 अक्तूबर को मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. जब भी मैं कमजोर पड़ता था, अखिला मेरे साथ खड़ी रही. मेरी मां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही अखिला भी मेरे लिए रही हैं.'

