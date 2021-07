Top 10 Kids Web Series: बच्चों के लिए वेब सीरीज की तलाश है, यहां हैं टॉप 10 किड्स वेब सीरीज

1. Stranger things

टॉप 10 किड वेब सीरीज में ये वेब सीरीज़ नंबर वन रैंकिंग पर है. ये वेब सीरीज साल 2016 में आई थी. ये एक साइंस फिक्शन हॉरर वेब सीरीज़ है. इस सीरीज़ में एक लड़का गायब हो जाता है ,और उसके साथ अजीब तरह की घटनाएं होने लगती हैं. फिर एक लड़की की एंट्री होती है है जिसके पास सुपरपावर्स (Super powers) होते हैं. इन घटनाओं के पीछे का क्या राज है इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं 'स्ट्रेंजर थिंग्स' (Stranger things). ये किड्स पर बनाई गई अब तक बेस्ट वेब सीरीज़ है जो सस्पेंस से भरी पड़ी है. इस सिरीज़ के तीनों सीजन्स हिंदी में डब किए गए हैं जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

2. Just add Magic

ये सिरीज़ साल 2015 में आई थी. ये एक किड्स एंड फैमिली सीरीज़ है जिसमे एक बच्ची को उसकी दादी एक बुक देती हैं. उस बुक में खाने की ढेर सारी चीजों को रेसिपी लिखी हुई होती है. इन रेसिपीज़ के बारे में बाद में पता चलता है कि ये जादुई रेसिपीज़ हैं. ये एक बेस्ट फैंटेसी चिल्ड्रन शो है जो बच्चों के साथ साथ बड़ो को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली सीरीज़ में शामिल है.

3. I am not okay with this

ये सीरीज़ साल 2020 में आई थी. ये एक कॉमेडी सुपर हीरो सिरीज़ है. ये एक अजीब लड़की की कहानी है जिसका नाम सिडनी होता है.उसकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है. एक दिन लड़की को पता चलता है कि उसके पास दिमाग से चीजों को हिलाने की शक्ति है, जिसे वो कंट्रोल करना सीखती है. ये सीरीज़ बाकी सीरीज़ से अलग औए छोटी है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है.

4. Chilling Adventure of Sabrina

यह वेब सीरीज 2018 में आई थी. यह एक सुपर हॉरर वेब सीरीज है जिसमें एक सभी सबरीना नाम की लड़की होती है जो आधी लड़की और आधी डायन ( Witch) होती है, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मुश्किलों से बचाती रहती है. ये सिरीज़ एंजल और विच पर बनाई गई है, जिसमे आपको ढेर सारे हॉरर एलिमेंट्स भी देखने की मिलेंगे.

5. Lockey and key

ये सिरीज़ साल 2005 में आई थी.ये एक सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा सिरीज़ है. इसमें एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके 3 बच्चे अपनी मां के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जो एक की हाउस है. इसमें दिखाया गया है कैसे बच्चे जादुई चाबी से अपने पिता की मौत के राज़ को सुलझाते हैं और उन्हें क्या क्या सबूत मिलते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है.

6. Sweet revenge

यह सीरीज़ साल 2017 में आई थी. ये एक कोरियन कॉमेडी मिस्ट्री वेब सीरीज है. ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम 'हु गु हू' होता है, एक दिन उसे अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन मिलती है जिसमें वो किसी का भी नाम लिखकर उसे पनिशमेंट दे सकती है. यह अच्छी टाइमपास सीरीज़ है जो बच्चों को काफी पसंद आ रही है.

7. Trinklets

यह वेब सीरीज साल 2007 में आई थी. ये एक लड़की की कहानी है जो काफी अकेली होती है, फिर उसे स्कूल में दो फ्रेंड्स मिलती हैं और उसके बाद तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. फिर तीनों को ये समझ आता है कि उन्हें चोरी करने की भी आदत है. ये एक बेहतरीन वेब सीरीज है इस बात में कोई शक नहीं है. इस सीरीज़ के अभी तक दो सीजन्स आए हैं जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

8. Daybreak

ये वेब सीरीज 2008 में आई थी. इस सीरीज में दुनिया में सब बड़े लोग जोंबीज बन जाते हैं और बच्चे जिंदा रहते हैं. इस सिरीज़ में जोश नाम के एक लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकलता है और उसकी मुलाकात बाकी बच्चों के ग्रुप से होती है. कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, और किस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं इस दौरान होती है. यह देखने मस यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा.

9. Insatiable

ये वेब सीरीज बनाई तो बच्चों के लिए गई थी, लेकिन इसमें जिस तरह की डार्क कॉमेडी थी उसके मद्देनजर इसे देखने के लिए न्यूनतम आयु 16 साल निर्धारित कर दी गई है. ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम पैटिन होता है.वो कई सालों तक मोटी होती है जिसकी वजह से उससे उसके दोस्त बहुत परेशान करते हैं. फिर वह लड़की पतली हो जाती है और कैसे वो लोगों से बदला लेती है, ये वेब सीरीज इसी कहानी पर आधारित है.

10. The dangerous book for boys

यह सीरीज साल 2018 में आई थी. ये एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है. इस सीरीज़ में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बड़े आदमी की मौत हो जाती है जो अपने बच्चों के लिए एक बुक रख के जाता है. उस बुक में क्या राज़ छुपे हुए हैं, ये जानना किसी सस्पेंस से कम नहीं है. इस कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर वेब सीरीज को बहुत पसंद किया गया है..