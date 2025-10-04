विज्ञापन

कब्र से निकाला महिलाओं का शव, किया ऐसा काम सोच नहीं सकता कोई, कई दिनों तक दिलोदिमाग पर छाई रहेगी ये कहानी

थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसी सीरीज के बारे में, जिसे देखना बनता है. यह सीरीज एक सीरियल किलर की कहानी है, जो आपके हर सीन पर पसीने छुड़ाने का काम करेगी.

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही
नई दिल्ली:

थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसी सीरीज के बारे में, जिसे देखना बनता है. यह सीरीज एक सीरियल किलर की कहानी है, जो आपके हर सीन पर पसीने छुड़ाने का काम करेगी. यह किलर एक तरह का कसाई है, जो सिर्फ औरतों को अपना शिकार बनाता है. यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी. इस सीरीज में आपको महिलाओं पर ऐसे-ऐसे सीन देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी. इस सीरीज में बहुत खतरनाक सीन हैं और यह सीरीज बीते दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

क्या है इसकी कहानी ?

इस सीरीज को रियान मर्फी और इयान ब्रेनन ने मिलकर बनाया है. इस सीरीज में आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे. इस सीरीज का हर एपिसोड 50 से 60 मिनट का है. इसे भारत में हिंदी डबिंग में देखा जा रहा है. हॉरर और थ्रिलर सीरीज के शौकीन इस सीरीज को देख नया अनुभव ले सकते हैं. इसमें चार्ली हनम ने एड गीन का रोल प्ले किया है, जो 1950 के दशक में विस्कॉन्सिन में एक खूंखार सीरियल विलेन था. सीरीज में लॉरी मेटकाफ को एड की सख्त मां ऑगस्टा के रोल में देखा गया है. इस सीरीज की कहानी एड गीन की मानसिक स्थिति पर फोकस करती है, जो अजीबो-गरीब हरकतें करता है.

कब्र से निकालता है महिलाओं के शव

एड गीन दिमाग से इतना विकृत है कि वह कब्र से महिलाओं के शव निकालकर उनकी स्किन से मास्क, हड्डियों से फर्नीचर और खोपड़ियों से कटोरियां बनाता है. इस सीरीज की पूरी कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. एड गीन पहले दो महिलाओं की हत्या करता है और फिर कई महिलाओं के शव कब्रिस्तान से निकालकर सामान बनाता है. एड गीन की इस दिमागी हालत पर दो और फिल्में 'साइको', 'द टेक्सस चेनसॉ मैसेकर' और 'द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स' पहले ही बन चुकी हैं. आईएडीबी ने इस सीरीज को 10 में से 7 रेटिंग दी है और दर्शकों को यह सीरीज खूब डरा रही है और यह बीते 26 घंटे से ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. इस सीरीज का नाम मॉन्स्टर द एड गीन (Monster: The Ed Gein Story) है, जो बीती 3 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है.


 

Monster: The Ed Gein Story, Ed Gein Netflix Series, Netflix Horror Series 2025
