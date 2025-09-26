विज्ञापन

धर्मेंद्र के उस प्यार की 10 तस्वीरें, जिनके राज कुमार भी थे दीवाने, 5वीं फोटो में दिखेगी बेशुमार मोहब्बत...

ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का अफेयर था, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे कभी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया.

'ट्रेजडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा' मीना कुमारी ना सिर्फ अपनी एक्टिंग नहीं बल्कि खूबसूरती के चलते भी चर्चा में रहीं. वह अपनी फिल्मों में अकसर बहुत उदासी भरे रोल करती थीं और ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार में लाचारी दिखती थी. इस वजह से उन्हें   इंडियन सिनेमा की ट्रेजडी क्वीन कहा जाता था. मीना कुमारी ने महज 38 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था. उन्होंने अपनी फिल्म पाकीजा के डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी रचाई थी, लेकिन मीना कुमारी का नाम धर्मेंद्र और राजकुमार जैसे दिग्गज स्टार संग भी जुड़ा था.

ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का अफेयर था, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे कभी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया. दोनों की पहली मुलाकात 1965 में आई फिल्म पूर्णिमा के सेट पर हुई थी.

यह वो दौर था जब मीना कुमारी हिंदी सिनेमा में स्टारडम हासिल कर चुकी थीं और धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में नए-नए उतरे थे, लेकिन जब धर्मेंद्र स्टार बनने लगे तो दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गईं.

लेकिन एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी संग अपने अफेयर की खबरों को खारिज कर दिया था. एक्टर ने कहा था कि मीना कुमारी एक बड़ी स्टार हैं और वह उनके सिर्फ फैन हैं.

धर्मेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि उन्होंने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, लेकिन खबरों की मानें तो दोनों के अफेयर था और इनके ब्रेकअप का एक कारण यह भी था कि धर्मेंद्र उनपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे.

खबरों की मानें तो धर्मेंद्र बढ़ते करियर की वजह से बिजी होने लगे और वह बीमारी में भी मीना कुमारी का हाल चाल भी नहीं पूछ पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था.

ब्रेकअप के बाद मीना कुमारी शराब की आदी हो गई थीं और इसी वजह से उनकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, वहीं साल 1972 में महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने फूल और पत्थर, चंदन का पालना, काजल और मंझली दीदी जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था. इसी दौरान मीना कुमारी एक्टर के काम से आकर्षित हुई थीं.

मीना कुमारी को चाहने वाली की लिस्ट में दिग्गज एक्टर राजकुमार का नाम भी शामिल था . मीना कुमारी और राजकुमार को हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म पाकीजा में साथ में देखा गया था.

पाकीजा में पहले मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र को ही कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में खबर आई की दोनों की नजदीकियों के चलते धर्मेंद्र को फिल्म से निकालकर राजकुमार को हीरो बना दिया.

कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए अपनी फिल्म रजिया सुल्तान में उन्हें अफ्रीकी गुलाम बनाया था और रोल के मुताबिक उनका मुंह काला किया था. फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई.



 

