Baaghi 4 worldwide box office collection: टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने दो दिन में दुनियाभर में कमाए इतने करोड़

Baaghi 4 worldwide box office collection day 4: टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट एक्शन फिल्म बागी 4, जिसे साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत के बाद स्थिर कारोबार किया है. बागी 4 का डायरेक्शन ए हर्ष ने किया है.

क्या बागी 4 की कमाई में बढ़ोतरी हुई?

बागी 4 ने रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में केवल ₹17.15 करोड़ की कमाई की. भारत में, दूसरे दिन की कमाई में ₹9 करोड़ की गिरावट देखी गई. दो दिनों के बाद फिल्म की भारत में नेट कलेक्शन ₹21.25 करोड़ रही. भारत में फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन अब ₹25.25 करोड़ हो गई है. Sacnilk के अनुसार, इसमें विदेशी कलेक्शन से ₹3.25 करोड़ एक्सट्रा जुड़ गए. इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹28.50 करोड़ हो गया.

बागी 4 ने अब कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है, जो ₹23.75 करोड़ था. शाहिद कपूर की फिल्म देवा के लाइफटाइम कलेक्शन को पार करने के टार्गेट से बागी 4 अभी भी काफी पीछे है, जो ₹55.8 करोड़ है.

बागी 4 कास्ट

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के अलावा फिल्म में सोनम बाजवा, हरनाज कौर संधू, श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, उपेंद्र लिमये और शीबा आकाशदीप साबिर भी लीड रोल में हैं. फिल्म की रिलीज के बाद टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैन्स का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "आपके प्यार और रिएक्शन से बेहद खुश हूं. भले ही वह पहले जैसे नहीं रहे... पार्ट 1 के बाद से इसी तरह प्यार करने के लिए धन्यवाद🌹 #बागी4 अब सिनेमाघरों में!"

रिलीज होने पर, फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले कई लोगों ने इसके टूमच वॉइलेंस और खून-खराबे की आलोचना की. कई लोगों ने इसकी तुलना रणबीर कपूर की 'एनिमल' से भी की. यह एक्शन थ्रिलर टाइगर श्रॉफ की 'बागी' का चौथा पार्ट है जो पहली बार 2016 में रिलीज हुई थी.