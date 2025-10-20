दीवाली के दिन पैदा हुई थी मां के साथ दिख रही ये बच्ची, आज हैं टॉप एक्ट्रेस, अक्षय कुमार-अजय देवगन के साथ दी ब्लॉकबस्टर मूवी

बॉलीवुड सेलेब्स हर साल दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. इस दिन कई सुपरहिट फिल्में रिलीज होती हैं और सितारों के घरों में रोशनी और जश्न का माहौल रहता है. लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके लिए दिवाली सिर्फ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि उनके जिंदगी का सबसे खास दिन है. हो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत इलियाना डिक्रूज हैं. दरअसल, इलियाना का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, इसलिए ये त्योहार उनके लिए हमेशा से बेहद खास रहा है. उनका जन्म 1 नवंबर 1996 को हुआ था. खूबसूरत मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर इलियाना बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने कम वक्त में अपनी पहचान बना ली.

साउथ फिल्मों से शुरू किया सफर

इलियाना ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी. उनकी पहली फिल्म 'देवदासु,' थी, जो एक तेलुगू मूवी थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. साउथ में सफलता पाने के बाद इलियाना ने बॉलीवुड की ओर रुख किया और अपने पहले ही हिंदी फिल्म से धमाल मचा दिया.

'बर्फी' से बॉलीवुड में मचाया तहलका

इलियाना ने बॉलीवुड में रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बर्फ' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा. बर्फी सुपरहिट रही और इसी फिल्म ने इलियाना को हिंदी सिनेमा में एक मजबूत पहचान दी.

अक्षय और अजय के साथ दी हिट फिल्में

इलियाना ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया है. उन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्म ‘रेड' में शानदार एक्टिंग की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. हाल ही में रिलीज हुई 'रेड 2' के लिए भी उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया. वहीं अक्षय कुमार के साथ इलियाना फिल्म 'रुस्तम' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने अक्षय की पत्नी का किरदार निभाया था. ‘रुस्तम' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और ये फिल्म भी बड़ी हिट रही.