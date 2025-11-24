विज्ञापन

सलवार कमीज में दिख रही ये लड़की थी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, आज एक्टिंग की दुनिया से हैं कोसों दूर

बिना स्क्रीन टेस्ट और एक्टिंग सीखे सेलिना जेटली का हुआ था बॉलीवुड डेब्यू, आज पर्दे से दूर जिंदगी बिता रहीं.

Read Time: 3 mins
Share
सलवार कमीज में दिख रही ये लड़की थी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, आज एक्टिंग की दुनिया से हैं कोसों दूर
सेलिना जेटली मना रही हैं 43वां जन्मदिन
नई दिल्ली:

साल 2003 में 'जानशीन' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री सेलिना जेटली फिल्मी पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से कनेक्ट रहती हैं. एक्टिंग से दूर सेलिना सोशल मीडिया पर अपनी मधुर आवाज से फैंस को हैरान करती रहती हैं. वे शौकिया तौर पर गाने गाती हैं. 24 नवंबर को अभिनेत्री 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी. सेलिना जेटली आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं. उनके पिता, मां और इकलौते भाई भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं. उनके पिता, कर्नल वी.के. जेटली और उनकी मां, मीता जेटली, दोनों ने ही भारतीय सेना में अपना योगदान दिया है.

फौजी परिवार से हैं सेलिना जेटली

Latest and Breaking News on NDTV

सेलिना भी अपने परिवार की छठी पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आर्मी का हिस्सा बनना चाहती थी लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों में ला दिया. सैन्य बैकग्राउंड की छाप सेलिना के व्यक्तित्व और विचार पर आज भी देखने के लिए मिलती है. खासकर, अपने माता-पिता को लेकर किए उनके पोस्ट काफी शानदार होते हैं. 2001 सेलिना जेटली के लिए किस्मत बदलने वाला साल था, क्योंकि इसी साल उन्होंने 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद वे इसी साल 2001 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चौथी रनर-अप रहीं.

फिल्मों के लिए सेलिना जेटली ने नहीं दिया कभी स्क्रीन टेस्ट

Latest and Breaking News on NDTV

साल 2003 में उन्हें पहली फिल्म 'जानशीन' मिली, जिसमें वे एक्टर फरदीन खान के साथ दिखीं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों के लिए कभी भी स्क्रीन टेस्ट नहीं देना पड़ा था. उन्हें फिल्में उनके फेमिना मिस इंडिया के बाद मिली लोकप्रियता और उनकी खूबसूरती के आधार पर दी गई थीं. सेलिना ने कभी भी एक्टिंग की पेशेवर तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली थी.

आर्मी में जाने का था सेलिना जेटली का सपना

Latest and Breaking News on NDTV

उनका मानना था कि एक्टिंग ऐसी चीज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता है, ये अंदर से आती है. एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले वे भी आर्मी में जाने का सपना देखती थीं, लेकिन उस वक्त महिलाओं को सिर्फ डॉक्टरी के जरिए ही आर्मी का हिस्सा बनने की अनुमति थी. इसलिए एक्ट्रेस ने डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी एग्जामिनेशन भी दिया था और एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई.

सेलिना जेटली ने हिट फिल्मों में किया काम

Latest and Breaking News on NDTV

अपने करियर में सेलिना जेटली साल 2003 में फिल्म 'खेल,' 2005 में आई कॉमेडी फिल्म 'नो एंट्री,' 2006 में आई 'अपना सपना मनी मनी,' 2008 में आई 'गोलमाल रिटर्न्स,' 2011 में आई 'थैंक यू,' और 2012 में आई 'विल यू मैरी मी' में नजर आई थीं. साल 2011 में ही एक्ट्रेस ने ऑस्ट्रियाई उद्यमी और होटल व्यवसायी पीटर हाग से शादी की थी और एक साल बाद दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Celina Jaitley, Celina Jaitley Birthday, Celina Jaitley School Photo, Celina Jaitley Janamdin
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com