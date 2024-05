गजब का था ये डायरेक्टर, फैक्ट्री फिटर को बनाया हीरो और इंटरव्यू लेने आई जर्नलिस्ट को हीरोइन, पढ़ें 76 साल पुराना किस्सा

कल्ट फिल्मों से जुड़े किस्से भी बहुत मजेदार होते हैं. जब ये फिल्में बन रही होती हैं तो किसी को ये एहसास नहीं होता कि इसका हश्र क्या होगा. इसलिए फिल्म से जुड़े सभी लोग मेहनत करते हैं और कई बार ये फिल्में फिल्म इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं. हम यहां एक ऐसी ही फिल्म का जिक्र करने जा रहे हैं जो आज से 76 साल पहले रिलीज बनी थी और इसके डायरेक्टर बहुत ही कमाल के थे. डायरेक्टर कमाल के यूं थे कि वह अपनी फिल्म को पूरी तरह नेचुरल रखना चाहते थे. वह नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म में कोई भी प्रोफेशनल एक्टर काम करे. इसलिए उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपनी फिल्म के कलाकारों को चुना कि वह सितारे कम और उस फिल्म के कैरेक्टर ज्यादा लगें. हम यहां बात कर रहे हैं 1948 में रिलीज हुई फिल्म बाइसिकल थीव्ज या द बाइसिकल थीफ की. यह एक इटैलियन फिल्म थी और इसे क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में खा जा जाता है.

बाइसिकल थीव्ज के डायरेक्टर विटोरियो डी सिका थे. वह अपनी फिल्म को खास तरीके से बनाना चाहते थे. तो उन्होंने सबसे पहले फिल्म बनाने की शर्त यह रखा कि वह फिल्म में प्रोफेशनल एक्टर्स को नहीं रखेंगे. अब प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं तो कौन? तो हुआ यूं कि फिल्म के ऑडिशन के लिए एक बच्चा आया था. जिसे उसका फैक्ट्री में फिटर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स लेकर आया था. विटोरियो डी सिका को वो अपनी फिल्म के किरदार के लिए एकदम जंच गया तो उन्होंने उसे अपने फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर उन्हें रख लिया.

