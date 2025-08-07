विज्ञापन

50 साल पहले अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल कर चुका ये बच्चा आज फिल्मों से है दूर, चलाता है अरबों का कारोबार

अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में एक एक्टर ने उनके यंग वर्जन का रोल निभाया था. वो एक्टर अब इंडस्ट्री छोड़कर यूएस में बस गया है.

आज फिल्मों से दूर है ये बच्चा
बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन में कई ऐसे रोल किए हैं जिन्होंने उन्हें स्टार बना दिया था. ऐसे ही एक एक्टर हैं जिन्होंने 70 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम किया था. उन्होंने दीवार, मजबूर और सीता और गीता जैसी कई फिल्मों में काम किया. इस एक्टर का नाम अलंकार जोशी है जिसे लोग मास्टर अलंकार के नाम से भी जानते हैं. मास्टर अलंकार ने दीवार में अमिताभ बच्चन के यंग वर्जन का भी रोल निभाया था और उन्हें खूब वाहवाही मिली थी. अलंकार अब इंडस्ट्री छोड़कर जा चुके हैं. वो अब इंडिया में नहीं रहते हैं. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

इस एक्ट्रेस के भाई हैं अलंकार
अलंकार जोशी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के भाई हैं. पल्लवी जोशी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने भाई के बारे में बात की. उन्होंने कहा- दीवार के लिए, मेरे भाई को बुलाया गया और हम यश जी से मिलने गए थे. मैं भी उनके साथ गई थी, मुझे धुंधली सी याद है कि हम सेट पर मिलने गए थे. शूटिंग शुरू हो चुकी थी और अमित जी ने दादा को देखा और कहा, 'अरे, कैसे हो?' फिर, उन्होंने यश जी से कहा कि उन्हें मेरा बचपन वाला किरदार दे दो. आखिरकार, दादा को दीवार में कास्ट किया गया और उन्होंने विजय के बचपन का किरदार निभाया.

पल्लवी जोशी ने ये भी बताया कि उनकी नजर बहुत तेज थी. वो अमित जी के स्टाइल को ऑब्सर्व कर रहे थे. उन्होंने कहा, उसी दिन, उन्होंने अमित जी को देखा. 'मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता' पहला सीन था. उन्होंने जाकर यशराज से पूछा कि वो अपनी कमीज पर गांठ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि आपको इसे देखने में कितनी एक्साइटमेंट होती है.

बने मराठी फिल्ममेकर
पल्लवी जोशी ने आगे बताया अलंकार का सफर तब खत्म हुआ जब उन्होंने बड़े होकर एक्टिंग के मौकों की तलाश शुरू की. बड़े होने के बाद, सभी की तरह, उन्होंने भी कोशिश की. लेकिन फिर, उन्हें एहसास हुआ कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने जो सफर तय किया था, वह उन्हें एक एडल्ट एक्टर के रूप में नहीं मिलेगा. उन्होंने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में कदम रखा और वो एक बेहद सफल मराठी फिल्ममेकर बने. लेकिन उन्हें कैमरे के पीछे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी. अलंकार ने अपने लिए एक बैकअप करियर बनाने के लिए पढ़ाई पर भी फोकस किया. एक्टर ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी की. फिर, उन्होंने अपनी दिशा पूरी तरह से बदलने का फैसला किया और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में चले गए. वे अमेरिका गए और दो साल तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी की.

35 साल से यूएस में हैं
पल्लवी ने कहा- उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ यूएस में एक कंपनी खोली. अब 35 साल हो चुके हैं और वो वहीं पर हैं. वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके तीन बच्चे हैं. उनकी दोनों बेटियां हॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं और बेटा सिंगर है.

