ना ही बोल और ना ही सुन सकता है ये लड़का, फिर भी 1,514 KM दूरी पूरी कर कार्तिक आर्यन से मिला, एक्टर ने लिखा इमोशनल पोस्ट

अभिनेता कार्तिक आर्यन अक्सर अपनी फिल्म और फैंस की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उनका एक प्रशंसक उनसे मिलने वाराणसी से आया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनका एक फैन वाराणसी से उनसे मिलने आया है. इस फैन के बारे में यह जानकारी दी गई है कि वह बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन उनके हाव-भाव और उत्साह ने कार्तिक का दिल जीत लिया.

वीडियो में फैन पहले कार्तिक के साथ उत्साह से तस्वीरें खिंचवाते नजर आते हैं. इसके बाद वह इशारों में कार्तिक की तारीफ करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं. वीडियो का सबसे प्यारा पल तब आता है, जब फैन कार्तिक की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया के गाने 'हरे राम हरे कृष्णा' का हुक स्टेप करता है. वहीं, आखिर में फैन चश्मा पहनकर कार्तिक के साथ मजेदार अंदाज में पोज देते हैं.

कार्तिक ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, "तुम बोल नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे हाव-भाव और भावनाएं मैं समझ गया. तुम सुन नहीं सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरा प्यार महसूस कर पाए. ऐसा प्यार और अपनापन पाने के लिए मैंने शायद अच्छे कर्म किए होंगे. वाराणसी से सिर्फ मुझसे मिलने आए इस फैन का दिल से शुक्रिया. मैं हमेशा आभारी रहूंगा."

इस वीडियो को देखकर फैंस कार्तिक की सादगी और उनके फैन के प्रति सम्मान की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कार्तिक की तारीफ करते हुए लिखा, "तुम्हारा दिल सोने जैसा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "रियल हीरो." एक अन्य यूजर ने लिखा, "एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे सर."

कार्तिक के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी 2025 में अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. 2024 में उनकी फिल्म 'भूल भुलैया-3' रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, और विजय राज जैसे कलाकार शामिल थे. वहीं, इस साल प्रशंसक उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि दिवाली पर अनुराग बासु की बेनाम मूवी रिलीज हो सकती है, मगर अभी मेकर्स ने इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.