विज्ञापन

ना ही बोल और ना ही सुन सकता है ये लड़का, फिर भी 1,514 KM दूरी पूरी कर कार्तिक आर्यन से मिला, एक्टर ने लिखा इमोशनल पोस्ट

अभिनेता कार्तिक आर्यन अक्सर अपनी फिल्म और फैंस की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उनका एक प्रशंसक उनसे मिलने वाराणसी से आया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

Read Time: 3 mins
Share
ना ही बोल और ना ही सुन सकता है ये लड़का, फिर भी 1,514 KM दूरी पूरी कर कार्तिक आर्यन से मिला, एक्टर ने लिखा इमोशनल पोस्ट
बोल-सुन नहीं सकता, फिर भी कार्तिक आर्यन से मिलने पहुंचा फैन
नई दिल्ली:

अभिनेता कार्तिक आर्यन अक्सर अपनी फिल्म और फैंस की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उनका एक प्रशंसक उनसे मिलने वाराणसी से आया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनका एक फैन वाराणसी से उनसे मिलने आया है. इस फैन के बारे में यह जानकारी दी गई है कि वह बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन उनके हाव-भाव और उत्साह ने कार्तिक का दिल जीत लिया.

ये भी पढ़ें: 25 साल पहले सलमान खान की इस फिल्म की 3 बार बदली हीरोइन, फिल्म का था पाकिस्तानी कनेक्शन, हुई थी बड़ी ब्लॉकबस्टर

वीडियो में फैन पहले कार्तिक के साथ उत्साह से तस्वीरें खिंचवाते नजर आते हैं. इसके बाद वह इशारों में कार्तिक की तारीफ करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं. वीडियो का सबसे प्यारा पल तब आता है, जब फैन कार्तिक की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया के गाने 'हरे राम हरे कृष्णा' का हुक स्टेप करता है. वहीं, आखिर में फैन चश्मा पहनकर कार्तिक के साथ मजेदार अंदाज में पोज देते हैं.

कार्तिक ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, "तुम बोल नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे हाव-भाव और भावनाएं मैं समझ गया. तुम सुन नहीं सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरा प्यार महसूस कर पाए. ऐसा प्यार और अपनापन पाने के लिए मैंने शायद अच्छे कर्म किए होंगे. वाराणसी से सिर्फ मुझसे मिलने आए इस फैन का दिल से शुक्रिया. मैं हमेशा आभारी रहूंगा."

इस वीडियो को देखकर फैंस कार्तिक की सादगी और उनके फैन के प्रति सम्मान की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कार्तिक की तारीफ करते हुए लिखा, "तुम्हारा दिल सोने जैसा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "रियल हीरो." एक अन्य यूजर ने लिखा, "एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे सर."

कार्तिक के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी 2025 में अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. 2024 में उनकी फिल्म 'भूल भुलैया-3' रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, और विजय राज जैसे कलाकार शामिल थे. वहीं, इस साल प्रशंसक उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि दिवाली पर अनुराग बासु की बेनाम मूवी रिलीज हो सकती है, मगर अभी मेकर्स ने इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kartik Aaryan, Actor Kartik Aaryan, Kartik Aaryan Movies, Kartik Aaryan Hit Movies, Kartik Aaryan Upcoming Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com