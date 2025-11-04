विज्ञापन

इक्कीस से अगस्त्य नंदा के साथ रोमांस करती दिखेगी ये एक्ट्रेस, अक्षय कुमार से है खास कनेक्शन

अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. इस फिल्म में अगस्त्य के साथ सिमर भाटिया लीड रोल में नजर आने वाली हैं.

इक्कीस से अगस्त्य नंदा के साथ रोमांस करती दिखेगी ये एक्ट्रेस, अक्षय कुमार से है खास कनेक्शन
इक्कीस के ट्रेलर में अगस्तय नंदा के साथ किसिंग सीन देती दिखीं सिमर भाटिया
अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं. उनकी पहली फिल्म आर्चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. अब अगस्त्य बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं. अगस्त्य इक्कीस से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उनके साथ मेन लीड में सिमर भाटिया हैं. दोनों फिल्म में रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जिसकी झलक इक्कीस के ट्रेलर में देखने को मिल गई है. एक सीन में सिमर और अगस्तय का किसिंग सीन भी देखने को मिला है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिमर भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं और वह भी एक स्टारकिड हैं, जिसका बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार में कनेक्शन हैं. आइए आपको उनके इस कनेक्शन के बारे में बताते हैं.

कौन है सिमर भाटिया

अक्षय कुमार और सिमर भाटिया का खास रिश्ता है. बता दें सिमर, अक्षय की बहन अलका भाटिया की बेटी हैं. अक्षय कई बार अपनी भांजी सिमर की तारीफ़ करते रहे हैं. बुधवार को भी, इक्कीस का ट्रेलर रिलीज होने के बाद, अक्षय ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ट्रेलर के साथ सिमर के लिए एक प्यारा सा नोट शेयर किया. सिमर के डेब्यू से अक्षय कुमार बहुत एक्साइटेड हैं. अक्षय ने सिमर क लिए लिखा था- मेरी छोटी सिमी अब इतनी छोटी नहीं रही...आपके लिविंग रूम में परफॉर्म करने से लेकर इक्कीस में बड़े पर्दे तक, दिल गर्व से भर जाता है. सिमर और अगस्त्य, क्या स्क्रीन प्रेज़ेंस है! पूरी टीम को ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं. सिमर ने भी अपने मामा के पोस्ट पर रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा- हमेशा आपकी छोटी सिमी रहूंगी. हर चीज के लिए शुक्रिया. लव यू.

ये होगा रोल

इक्कीस की बात करें तो फिल्म में सिमर अगस्त्य की लव इंटरेस्ट के किरदार में नजर आएंगी. इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में अगस्त्य और सिमर के साथ धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी हैं. फिल्म को दिनेश विजन के प्रोड्यूस किया है.

