सलमान खान के साथ दिख रही ये एक्ट्रेस आज बन चुकी हैं टीवी की पॉपुलर वैंप, कभी खूंखार विलेन से टूटी थी 2 साल की शादी

सलमान खान के साथ कई एक्ट्रेसेस ने काम किया है. जिसमें से एक उषा बचानी भी है. उषा ने कई फिल्मों में काम किया है और अब ये एक्ट्रेस क्या कर रही हैं आपको बताते हैं.

सलमान खान के साथ दिख रही एक्ट्रेस को पहचाना?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों में कई नई एक्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं. मगर कुछ अपने करियर में बहुत आगे निकल जाती हैं और कुछ का 2-3 फिल्मों के बाद करियर खत्म हो जाता है. एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने सलमान के साथ फिल्मों में काम किया और उसके बाद टीवी में भी काम किया है. वो हिंदी सिनेमा में विलेन का किरदार निभा चुकी हैं. जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनका नाम उषा बचानी है. उषा और सलमान ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है. उषा अब क्या कर रही हैं और कहां हैं आइए आपको बताते हैं.

विलेन बनकर छाईं

उषा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी. उन्होंने प्यार नहीं किया जाता, दुल्हन हम ले जाएंगे, इश्क किल्स जैसी कई फिल्मों में काम किया है. मगर उन्हें फिल्मों में वो पहचान नहीं मिली जो उन्हें टीवी ने दिलाई है. उषा ने टीवी में कई नेगेटिव रोल दिए हैं. जिसमें कुंडली भाग्य, उतरन, माता की चौकी और द्रोपदी जैसे कई शो शामिल हैं. इन शोज ने उषा को टीवी में पहचान दिलाई. वो अपने विलेन के किरदार के लिए आज भी जानी जाती हैं. उषा अभी भी टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं.

पर्सनल लाइफ में रही उथल-पुथल

उषा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही थी उतनी ही उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. उन्होंने साल 2000 मं विलेन महेश आनंद से शादी की थी. ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई और दोनों 2 साल बाद ही अलग हो गए थे. महेश से अलग होने के बाद आज भी उषा अकेले जिंदगी बिता रही हैं. उषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि महेश से तलाक के बाद वो पहले दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही थीं. मगर फिर उनके मन में आया कि अगर दूसरी शादी भी नहीं चली तो मैं खुद को कैसे संभालूंगी.

Salman Khan, Usha Bachani
