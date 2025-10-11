विज्ञापन

2 शादी, 4 रोमांस और 2 लिव-इन के बाद भी अकेली है ये एक्ट्रेस, दिल टूटा तो शराब के नशे में डुबोया करियर

फोटो में दिख रही ये एक्ट्रेस दो बार शादी कर चुकी है. इनके चार अफेयर रहे और दो बार इन्होंने लिव इन किया. लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए की एक बार भी इन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ.

नई दिल्ली:

आज हम आपको भारतीय टीवी और फिल्मों की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी एक्टिंग की वजह से खूब जानी गईं, मशहूर हुईं लेकिन पर्सनल लाइफ में इन्हें कई उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ा. पर्दे पर इन्होंने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन असल ज़िंदगी का उनका सफर आसान नहीं रहा. हम बात कर रहे हैं कुनिका सदानंद की. अपने करियर के चरम पर, इन्होंने दो बार शादी की, लेकिन दोनों ही बार उनका तलाक हो गया. बाद में, इन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप के जरिए साथी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार नियति को कुछ और ही मंजूर था. बार-बार दिल टूटने के दर्द ने उन्हें सुकून के लिए शराब की ओर धकेला, फिर भी आज, वह अपने संघर्षों पर विजय पाकर मजबूती से खड़ी हैं.

एक बुरे ब्रेकअप के बाद, मैं भावनात्मक रूप से टूट गई थी

बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी के साथ एक बेबाक बातचीत में, कुनिका ने अपने निजी संघर्षों और भावनात्मक सफर के बारे में खुलकर बात की. अपने निडर व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का खुलासा करने में जरा भी संकोच नहीं किया. जब मृदुल तिवारी ने उनसे एक अच्छी और एक बुरी आदत के बारे में पूछा, तो कुनिका ने स्वीकार किया, 'मैं ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन एक समय था जब मैं बहुत ज्यादा शराब पीती थी. एक बुरे ब्रेकअप के बाद, मैं भावनात्मक रूप से टूट गई थी. मेरा वजन बढ़ गया था, और डबिंग सेशन के दौरान, मैं खुद को देखती और सोचती- मैंने अपने साथ क्या कर लिया है'?

'मैं दोपहर में बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती'- कुनिका

उन्होंने आगे कहा, 'छुट्टियों के दिनों में, मैं दोपहर में बीयर पीती और रात में नाइट क्लब जाती. यह लगभग एक लत बन गई थी. मेरे पिताजी मुझे चेतावनी देते थे, 'किसी और के पैसों से कभी शराब मत पीना.' एक मज़ेदार लेकिन दिल को छू लेने वाली घटना को याद करते हुए, कुनिका ने बताया, 'मैं एक बार डिनर डेट पर गई थी जहाँ पुरुषों ने 20 हजार रुपए की शैंपेन ऑर्डर की थी. कुछ दिनों बाद, वे शेखी बघार रहे थे कि यह कितनी महंगी है और उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है. तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं बस उनके अहंकार को शांत करने में मदद कर रही थी. अगली बार जब किसी ने मुझे डिनर पर बुलाया, तो मैंने सीधे कह दिया - मैं नहीं आ रही हूँ.'

'मैंने कभी किसी एक्टर को डेट नहीं किया'

अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए, कुनिका ने खुलासा किया, “मैं दो लिव-इन रिलेशनशिप, चार रोमांस और दो शादियों में रह चुकी हूं. इसलिए मुझे लगता है कि 60 साल की उम्र तक मेरे लिए बहुत हो गया!” जब गौरव खन्ना ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी एक्टर को डेट किया है, तो कुनिका ने जवाब दिया, 'कभी नहीं. मैंने कभी किसी एक्टर को डेट नहीं किया. ज़्यादातर एक्टर्स के साथ समस्या यह होती है कि वे खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. वे खुद में इतने मग्न रहते हैं कि किसी और से प्यार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती- खासकर बड़े एक्टर्स से!'
 

