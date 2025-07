जय हनुमान में माता सीता बनी थी ये एक्ट्रेस, फिल्मों में नहीं चला करियर, अब बनीं फोटोग्राफर, काजोल से है कनेक्शन

काजोल अपने समय की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वे हमेशा से ही हर एक कैरेक्टर को जबरदस्त तरीके से निभाती आई हैं, फिर चाहें वो इमोशनल हो, बब्ली हो या बोल्ड हो, वे हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई हैं (Kajol Emotional And Bold Performances). सिर्फ काजोल ही नहीं बल्कि इनका पूरा खानदान तीन पीढ़ियों से बॉलीवुड में अपनी खाक जमाए हुआ है (Three Generations Of Bollywood Actresses). काजोल से भी पहले उनकी मां तनुजा और मौसी नूतन ने बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाया है. दोनों ही 1960 से 1970 दशक के समय की जानी-मानी एक्ट्रेसेस थीं. काजोल की बहन रानी मुखर्जी ने भी बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया है. इतना ही नहीं, बल्कि काजोल की एक और कजिन बहन हैं, जो एक शानदार एक्ट्रेस के साथ-साथ मॉडल भी थीं (Shilpa Mukherjee Acting And Modeling). काजोल की बहन शिल्पा मुखर्जी ने कई फिल्मों के साथ टीवी एड्स में भी काम किया है. शिल्पा मुखर्जी को उनके अट्रैक्टिव लुक्स और बोल्ड एक्टिंग के लिए जाना जाता था। तो चलिए जानते हैं कि अब उनकी बहन शिल्पा मुखर्जी क्या करती हैं?

कौन हैं शिल्पा मुखर्जी?

शिल्पा मुखर्जी, फिल्म निर्देशक शोमू मुखर्जी और तनुजा की भतीजी हैं. उनके पिता देब मुखर्जी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे. शिल्पा ने मॉडलिंग की शुरुआत की थी और उनको बहुत ही पसंद भी किया गया था. इसके अलावा, शिल्पा साल 1997 में आई 'जय हनुमान' के बाद फेमस हो गई थीं और उनको अधिकांश लोग जानने लगे थे. उन्होंने सीता का रोल निभाया था और उनकी मासूमियत को देखकर सभी ने उनको बहुत पसंद किया था.

अब क्या करती हैं शिल्पा मुखर्जी?

शिल्पा को पहले सावन कुमार टाक की फिल्म 'मदर' में रेखा के साथ काम करने का मौका मिल रहा था. इसके बाद सावन ने इनका नाम बदलकर 'जीना मुखर्जी' रखने को कहा था. लेकिन शिल्पा मुखर्जी ने ये बात छुपाई थी कि उन्होंने संजय खान के 'जय हनुमान' में काम किया है.

जब सावन को मालूम चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर शिल्पा मुखर्जी की जगह सनोबर कबीर को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया था. बता दें, शिल्पा मुखर्जी नूतन और तनुजा की भतीजी हैं और उनकी बहन चतुरा की बेटी हैं. शिल्पा मुखर्जी अब वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर हैं और डिसेबल बच्चों के लिए काम करती हैं.