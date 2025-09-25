विज्ञापन

सिर पर पल्ला, चूल्हे पर रोटियां सेंकती ये एक्ट्रेस है करोड़ों की मालकिन, इंस्टाग्राम पर हैं 2.3 मिलियन फॉलोअर

भोजपुरी की ये टॉप एक्ट्रेस भले ही अपने अलग-अलग लुक्स से खूब सुर्खियां बटोरे लेकिन जब देसी अंदाज में आती हैं तो फैन्स का दिल जीत लेती हैं.

रानी चटर्जी का देसी लुक देखा आपने ?
भोजपुरी की क्वीन रानी चटर्जी की कई अपकमिंग फिल्में आ रही हैं. कुछ फिल्मों की शूटिंग हो रही है, जबकि कुछ फिल्मों की डबिंग बाकी है. एक्ट्रेस की लेटेस्ट फिल्म चुगलखोर बहुरिया टीवी पर 13 सितंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म की जीआरपी में भी रेटिंग अव्वल आई है, लेकिन अब सब कामों को छोड़ एक्ट्रेस रोटियां बनाने में बिजी हैं. रानी चटर्जी सेट पर शूटिंग करने के साथ-साथ किचन में खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो देसी अंदाज में साड़ी पहनकर चूल्हे पर अपने हाथों से गोल-गोल रोटियां पका रही हैं. बीटीएस वीडियो में एक्ट्रेस बिल्कुल देसी बहुरिया लग रही हैं और उनका सादगी से भरा लुक फैंस को पसंद आ रहा है.

एक्ट्रेस ने वीडियो के साथ फिल्म धनवान का गाना "एक ही घोंसला दो दिलों का" लगाकर रील को एस्थेटिक बना दिया है. फैंस को भी एक्ट्रेस का लुक बहुत पसंद आ रहा है. एक्ट्रेस का देसी लुक उनकी अपकमिंग फिल्म परिणय सूत्र का है. एक्ट्रेस ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "आने वाली बहुत प्यारी फिल्म का दृश्य परिणय सूत्र." इसी के साथ रानी ने जानकारी दी कि फिल्म की डबिंग पूरी हो चुकी है. अब उम्मीद है कि फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर जल्द रिलीज किया जाएगा.

इस फिल्म में एक्ट्रेस एक नहीं बल्कि दो हीरो के साथ दिखने वाली है. फिल्म में रानी के अलावा एक्टर राकेश बाबू और प्रशांत सिंह भी हैं. रानी ने फिल्म परिणय सूत्र के सेट से पहले भी कई बीटीएस वीडियो शेयर किए थे, जिसमें वो एक्टर राकेश बाबू के साथ साइकिल राइड का मजा ले रही थी. काम की बात करें तो एक्ट्रेस की फिल्म सास बहू चली स्वर्गलोक यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है और फैंस ने फिल्म को रिलीज के साथ ही अच्छा रिस्पांस दिया. फिल्म पर 11 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

