वीगन था ये एक्टर,मांसाहार को बढ़ावा देने वाले एड को देता ठुकरा, लेकिन ड्रग्स ने ले ली जान

रिवर फीनिक्स एक ऐसा नाम है जो हॉलीवुड में सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक वादा था. एक वादा जो अधूरा रह गया. कहा जाता है कि फीनिक्स पक्षी राख से पुनर्जन्म लेता है, लेकिन रिवर फीनिक्स की कहानी कुछ अलग थी. वह राख से तो उठा, पर उड़ान पूरी करने से पहले ही बुझ गया. रिवर का जन्म 23 अगस्त 1970 को अमेरिका के ऑर्गन में हुआ था. बचपन बहुत कठिन बीता. उनका परिवार 'द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' नामक धार्मिक समूह से जुड़ा हुआ था और गरीबी इतनी थी कि सड़क पर गाना गाकर पैसे जुटाने पड़ते थे. लेकिन इसी संघर्ष ने रिवर के अंदर कला की गहराई और संवेदना को जन्म दिया. उनके परिवार में अभिनय का माहौल था, छोटे भाई जोआक्विन फीनिक्स और बहन रेन भी बाद में इसी राह पर चले.

रिवर ने सिर्फ 10 साल की उम्र में टीवी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन 1986 में आई फिल्म स्टैंड बाई मी ने उन्हें स्टार बना दिया. इस फिल्म में उनका मासूम लेकिन गहराई से भरा अभिनय आज भी याद किया जाता है. इसके बाद 'रनिंग ऑन एम्प्टी' में उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि उन्हें 'ऑस्कर नॉमिनेशन' तक मिला. निर्देशक सिडनी ल्यूमेट ने एक बार कहा था, “रिवर के अंदर एक पुरानी आत्मा थी, जो अपने उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी.”

रिवर के साथ कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं. 'माई ओन प्राइवेट आईदोहो' (1991) की शूटिंग के दौरान वे अपने किरदार में इतने डूब गए थे कि उन्होंने खुद ही एक इमोशनल सीन लिखा और कैमरे के सामने बिना बताए परफॉर्म कर दिया. सीन बाद में फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बना. केन रीव्स, जो उनके करीबी दोस्त थे, ने कहा था — “रिवर वो इंसान था जो आपको बिना बोले समझ जाता था.”

एक और किस्सा उस दौर का है जब उन्होंने हॉलीवुड के बड़े स्टूडियो प्रोजेक्ट ठुकरा दिए क्योंकि वे पर्यावरण और पशु अधिकारों के लिए काम करना चाहते थे. वे पूर्ण शाकाहारी ही नहीं बल्कि वीगन भी थे और अक्सर उन फूड ब्रांड्स के विज्ञापनों को इस वजह से मना कर देते थे कि वे मांसाहार को बढ़ावा देते हैं. उनकी इस सादगी और निष्ठा के कारण उन्हें “द जेंटल रेबल ऑफ हॉलीवुड” कहा गया.

लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था. 31 अक्टूबर 1993 की रात, लॉस एंजेलिस के “द वाइपर रूम” क्लब के बाहर अचानक रिवर गिर पड़े. वहां उनके भाई जोआक्विन ने एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बाद में पता चला कि रिवर ड्रग्स ओवरडोज की वजह से जान गंवा बैठे. उन्होंने कई नशीले पदार्थों का मिश्रण ले लिया था. हॉलीवुड में यह खबर आग की तरह फैली और उस रात सब कुछ ठहर गया था.

उनकी मौत के बाद निर्देशक गस वैन सैंट ने कहा था, “मैंने एक कलाकार नहीं, एक आत्मा खोई है.” उनके जाने के बाद कई फिल्मों के किरदार जो उनके लिए लिखे गए थे, बाद में दूसरे अभिनेताओं को दिए गए, जैसे 'इंटरव्यू विद वैम्पायर' टॉम क्रूज की झोली में गया. रिवर फीनिक्स का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने हर पल को गहराई से जिया. उनके भाई जोआक्विन फीनिक्स जब 'जोकर' के लिए ऑस्कर ट्रॉफी लेने मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, “दिस इज फॉर यू रिवर” और पूरा सभागार खड़ा हो गया.