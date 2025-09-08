IIT ग्रेजुएट था ये एक्टर, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा और सामरी से बना स्टार, लेकिन बॉलीवुड से हो गया बाहर

कृति सेनन, तापसी पन्नू, सोनू सूद, आर माधवन जैसे कई फिल्मी सितारों ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और उसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. लेकिन क्या आप जानते हैं 80s-90s के दौर के एक ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी को लात मार के बॉलीवुड में डेब्यू किया. लेकिन इन्हें केवल हॉरर फिल्मों में राक्षस का रोल मिला. चेहरे की अजब सी बनावट और लंबाई के चलते इन्हें नेगेटिव रोल तो मिले, लेकिन बॉलीवुड ने इन्हें दरकिनार कर दिया,. आइए आज जानते हैं अनिरुद्ध अग्रवाल के बारे में.

कौन हैं अनिरुद्ध अग्रवाल

अनिरुद्ध अग्रवाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्टर रहे हैं, जिन्होंने रामसे ब्रदर की हॉलीवुड फिल्म पुराना मंदिर से 1984 में अपने करियर की शुरुआत की. उनके चेहरे की बनावट और कद-काठी ऐसी थी कि उन्हें राक्षस बनने के लिए मेकअप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था मैं सबके लिए एक डरावना चेहरा बन गया था. उन्होंने अपने करियर में बंद दरवाजा, आज का अर्जुन, बैंडिट क्वीन, मेला और द जंगल बुक जैसी फिल्मों में काम किया, आखिरी बार उन्हें 2010 में आई फिल्म मल्लिका में देखा गया था.

आईआईटी रुड़की से की थी इंजीनियरिंग

बहुत कम लोग जानते हैं कि अनिरुद्ध अग्रवाल ने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. उन्होंने मुंबई में इंजीनियर के रूप में काफी समय काम भी किया, लेकिन एक्टिंग में डेब्यू करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया. हालांकि, जब बड़े पर्दे और टीवी पर उन्हें फिल्में और शोज मिलना कम हुआ, तो उन्होंने एक्टिंग छोड़कर वापस इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया और अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की. फिल्मों के अलावा अनिरुद्ध अग्रवाल टीवी पर भी काम कर चुके हैं, उन्होंने कॉमेडी शो शरारत और हम पांच में एक राक्षस का रोल निभाया था. वो अपनी बीवी के साथ मुंबई में रहते हैं, उनका एक बेटा और बेटी हैं, जो विदेश में सेटल हैं.