पर्दे पर 'श्री राम' के किरदार निभाकर इस एक्टर ने रचा इतिहास, लोग टेकते थे मत्था, इनका घर बन गया था तीर्थ स्थल, नाम पर बने दर्जनों मंदिर

दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और टेलीविजन जगत तक, विभिन्न माध्यमों ने श्रीराम के जीवन, संघर्ष और मर्यादा को समय-समय पर पर्दे पर उतारा है.

पर्दे पर 'श्री राम' का किरदार निभाकर दर्शकों के चहेते बने ये सितारे
नई दिल्ली:

सनातन धर्म की मूल आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम में निहित मानी जाती है. उनके आदर्श, जीवन-मूल्य और भक्ति के लिए दिए गए संदेश आज भी जन-जन के मार्गदर्शक हैं. कैलेंडर में 22 जनवरी की तिथि का विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. वर्ष 2024 में इसी दिन अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी. भगवान श्रीराम की कृपा, उनके चमत्कार और आदर्शों की गूंज केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही है. दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और टेलीविजन जगत तक, विभिन्न माध्यमों ने श्रीराम के जीवन, संघर्ष और मर्यादा को समय-समय पर पर्दे पर उतारा है. इन प्रस्तुतियों के जरिए नई पीढ़ी भी रामकथा से जुड़ रही है और उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा ले रही है.

एनटी रामा राव के नाम पर बने मंदिर
एनटी रामा राव  ने राम के अलावा 17 फिल्मों में भगवान कृष्ण का किरदार निभाए. उन्होंने पहली बार 1963 की फिल्म लव कुस में भगवान राम की भूमिका निभाई थी. उन्होंने भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को रोल फिल्मों में प्ले किया. जिसके बाद हैदराबाद में उनका घर एक तीर्थ स्थल माना जाने लगा. भक्त असली मंदिरों में जाने से पहले वहां मत्था टेकते थे. 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश में उनके नाम पर आधा दर्जन मंदिर बने, जिनमें उन्हें राम और कृष्ण अवतार में दिखाया गया. 

अभिनेता एनटीआर (एन.टी. रामाराव)

अभिनेता एनटीआर (एन.टी. रामाराव) ने कई फिल्मों में भगवान राम की भूमिका निभाई, इनमें 'लव कुश', 'श्री रामानजनेय युद्धम' और 'सीता राम कल्याणम' जैसी फिल्में शामिल हैं. उन्होंने अन्य देवताओं की भूमिकाएं भी निभाईं, लेकिन राम भूमिका सबसे यादगार रही.

साल 1997 में रिलीज हुई पौराणिक फिल्म 'बाला रामायणम' में जूनियर एनटीआर ने बाल राम की भूमिका निभाई थी. वहीं, स्मिता माधव ने माता सीता का किरदार किया था. गुनाशेखर निर्देशित इस फिल्म ने उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता. फिल्म रामायण की घटनाओं, खासकर वनवास की कथा को बच्चों के माध्यम से दिखाती है.

साल 1972 में बनी फिल्म 'सपूर्ण रामायण' में शोभन बाबू ने राम और चंद्रकला ने सीता की भूमिका निभाई थी. वहीं, फिल्म 'श्री राम राज्यम' में नंदमुरी बालकृष्ण ने राम, नयनतारा ने सीता और श्रीकांत ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था.साल 2006 में 'श्री राम दासू' में सुमन ने राम का किरदार निभाया, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही.

अरुण गोविल

हिंदी में अरुण गोविल को साल 1980 के दशक के 'रामायण' धारावाहिक में भगवान राम के किरदार के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली. रामानंद सागर के इस धारावाहिक ने उन्हें घर-घर पहुंचाया. यही नहीं आज भी लोग उन्हें उनके किरदार की वजह से दर्शक मान-सम्मान के साथ देखते हैं.

जितेन्द्र 

अभिनेता जितेन्द्र ने साल 1987 में 'लव कुश' फिल्म में राम की भूमिका निभाई. फिल्म 'लव कुश' में जया प्रदा ने सीता और अरुण गोविल ने लक्ष्मण की भूमिका की थी. यह वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड पर आधारित थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही.

गुरमीत चौधरी

भगवान राम का किरदार निभाने वाले सितारों की लिस्ट में अभिनेता गुरमीत चौधरी का भी नाम शामिल है. गुरमीत ने साल 2008-2009 के टीवी शो 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाया, जिससे उन्हें खासी लोकप्रियता मिली.उनकी पत्नी देबिना बनर्जी ने शो में माता सीता का रोल किया था. इस भूमिका के बाद उन्हें 'मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू टैलेंट ऑफ टुमारो' पुरस्कार से नवाजा गया था.

आशीष शर्मा

आशीष शर्मा ने 'सिया के राम' में राम का किरदार निभाया. आशीष ने को इस किरदार के जरिए देशभर में खूब पहचान मिली. इस किरदार के जरिए उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ, जो उनके करियर के लिए भी फायदेमंद रहा. इस शो में उनके साथ सीता के किरदार में मदारीक्षी मुंडले और लक्ष्मण के किरदार में करण सूचक थे.

प्रभास

अभिनेता प्रभास ने साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'आदिपुरुष' में भगवान राम (राघव) का किरदार निभाया. उनके साथ फिल्म में कृति सेनन माता सीता और सैफ अली खान लंकापति रावण की भूमिका में थे. रामायण पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं.
 

