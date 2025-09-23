तीन महीने से सोया नहीं ये एक्टर, जान की बाजी लगा पूरी की फिल्म, अब 2 अक्तूबर को रिलीज होगी 125 करोड़ की मूवी

ऋषभ शेट्टी की कांतारा सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म के बाद से ऋषभ पूरी दुनिया में छा गए थे हर कोई इसी फिल्म की बात कर रहा था. अब ऋषभ इसका प्रीक्वल लेकर आ रहे हैं. कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों पर 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है. ट्रेलर लॉन्च पर ऋषभ ने फिल्म को लेकर ढेर सारी बातें बताईं. पोस्टर को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर भी रिएक्ट किया. साथ ही उन्होंने बताया कि वो तीन महीने से सोए नहीं हैं.



"#KantaraChapter1: We haven't slept properly for 3 months because of continuous work????????. Everyone supported it as like their own film. In fact, if I count, I was about to die 4 or 5 times during shoot, the divinity we trust saved me????"

- #RishabShetty pic.twitter.com/8pufSUj7ZI — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 22, 2025

तीन महीने से सोए नहीं हैं ऋषभ

मीडिया से बात करते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहा-लगातार काम की वजह से हम पिछले 3 महीनों से ठीक से सो नहीं पाए हैं. सबने इसे अपनी फिल्म की तरह सपोर्ट किया. सच कहूं तो शूटिंग के दौरान मैं 4-5 बार मरने ही वाला था, लेकिन जिस ईश्वर पर हमें भरोसा है, उसने मुझे बचा लिया. ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 के लिए बहुत मेहनत की है. सेट से उनकी फोटोज अक्सर वायरल होती रहती थीं.

पोस्टर कंट्रोवर्सी पर किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल और दो मीट का पोस्टर वायरल हो रहा है. जिस पर ऋषभ ने खुद रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कांतारा चैप्टर 1 देखने से पहले इन तीन चीजों का सेवन नहीं करना है. इस पर ऋषभ ने रिएक्ट किया. उन्होंने कहा- जब मैंने नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल, और नो मीट वाला पोस्टर देखा तो मैं हैरान रह गया. दरअसल, मैंने प्रोडक्शन से भी क्रॉस चेक किया. किसी ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए इसे फर्जी तरीके से पोस्ट किया है, हम उस फर्जी पोस्टर पर कोई रिएक्शन भी नहीं देना चाहते.