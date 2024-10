इस एक्टर की फिल्मों ने बदली है अजय देवगन और आमिर खान की तकदीर, फिर खुद को नहीं बल्कि इस एक्टर को मानता है सुपरस्टार

साउथ के दमदार स्टार कहे जाने वाले एक्टर सूर्या की मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगुआ जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है.इस फिल्म में सूर्या के साथ दिशा पटानी हैं और साथ ही विलेन के रोल में बॉबी देओल हैं. फिल्म को लेकर हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था. इस इवेंट में सूर्या के साथ बॉबी देओल और दिशा पटानी भी मौजूद थीं. ऐसे में इवेंट होस्ट कर रही एंकर ने सूर्या को सुपरस्टार कहा तो सूर्या ने खुद खड़े होकर इस पर जवाब दिया.

सूर्या ने इस स्टार को बताया सुपरस्टार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस इवेंट का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एंकर ने सूर्या को सुपरस्टार कहा तो सूर्या अपनी चेयर से खडे़ हो गए. इसके बाद सूर्या ने कहा कि इंडस्ट्री में सुपरस्टार केवल रजनीकांत सर ही रहेंगे. यहां केवल एक ही सुपरस्टार है और वो रजनी सर हैं. आप किसी और दूसरे के लिए इस नाम को नहीं ले सकते और ना ही किसी के साथ इस बैच को चिपका सकते हैं. सूर्या के इस बयान ने जहां रजनीकांत की इमेज को बढ़ा दिया है वहीं खुद सूर्या की विनम्रता को देखकर लोग उनके दीवाने हो गए हैं.

Anchor called #Suriya as Superstar at #Kanguva envent !!



Suriya's reply: Superstar is always #Rajinikath sir. There is always one Superstar. You cannot take away one person's name and batch on other????❤️pic.twitter.com/3flS8B6lIt