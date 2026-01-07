विज्ञापन

4-5 करोड़ में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर की 7 गुना कमाई, OTT पर भी रही हिट, भारत में जीते कई अवॉर्ड्स, ऑस्कर भी गई

इस फिल्म ने भारत की ओर से 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में ऑफिशियल एंट्री भी ली थी और इस फिल्म का निर्देशन इस बॉलीवुड सुपरस्टार की एक्स वाइफ ने किया था.

नई दिल्ली:

अगर कहानी दमदार और किरदार मजेदार तो हो यह मायने नहीं रखता कि फिल्म का बजट कितना है और क्या इसमें ए-लिस्टेड स्टार हैं या नहीं. अब इंडियन सिनेमा को लेकर दर्शकों का नजरिया बदल चुका है. अब बड़े से बड़े सुपरस्टार की बिग बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पलक झपकते ही ढेर हो जाती है. वहीं छोटे बजट और दमदार कहानी वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस राज करती हैं. बीते कुछ सालों से इंडियन सिनेमा में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां छोटे बजट और छोटे स्टार की फिल्में दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं और अपने बजट से कई गुना भी कमा रही हैं. इतना ही नहीं, थिएटर से उतरने के बाद ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ट्रे़ंड कर रही हैं. बात करेंगे आज से दो साल पहले रिलीज हुई उस छोटे बजट और स्टार की फिल्म की जो, जिसने अपने बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई की थी.

भारत की ओर से ऑस्कर के लिए गई

इस फिल्म की कहानी और इसके किरदार इतने मजेदार हैं कि यह आपको अंत तक बांधे रखती है. 1 मार्च 2024 को रिलीज हुई यह फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी गई थी, लेकिन नॉमिनेशन की रेस से बाहर हो गई. खैर, इस फिल्म का निर्देशन किसी और ने नहीं बल्कि सुपरस्टार आमिर खान की दूसरी एक्स वाइफ किरण राव ने किया था. फिल्म में प्रतिभा रांटा, नितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव, रवि किशन और छाया कदम जैसे मंझे हुए कलाकारों ने खूबसूरत अभिनय किया था. इस सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म का नाम लापता लेडीज है. इस फिल्म के निर्माता खुद आमिर खान थे. फिल्म की कहानी इतनी मजेदार थी कि दर्शकों को खूब पसंद आई. फिल्म की कहानी में हीरो की नई-नवेली दुल्हन ट्रेन में दूसरी दुल्हन से एक्सचेंज हो जाती है और पहली दुल्हन को ढूंढने पर यह पूरी कहानी बेस्ड है. फिल्म कम उम्र में लड़कियों की शादी करने पर एक सराहनीय सोशल मैसेज भी देती हैं.

बजट से की 7 गुना कमाई

लापता लेडीज का बजट 4 से 5 करोड़ रुपये है और इसने भारत में 20 और वर्ल्डवाइड 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने महज 75 लाख रुपये से खाता खोला था. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 अप्रैल 2024 को स्ट्रीम हुई और कई दिनों तक ट्रेंडिंग चार्ट में  टॉप रही थी. रिलीज के एक महीने बाद भी इसे 13.8 मिलियन बार देखा गया था. यह नेटफ्लिक्स पर 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन सीरीज है. इस फिल्म को आप अभी भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं, प्रतिभा रांटा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड, बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड 2025, बेस्ट फिल्म का आईफा अवार्ड 2025, नितांशी गोयल को बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर अवार्ड, किरण राव को बेस्ट डायरेक्ट के लिए फिल्मफेयर अवार्ड 2025, रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्मफेयर अवार्ड और बिप्लब गोस्वामी को बेस्ट स्टोरी के लिए आईफा अवार्ड मिला था.

