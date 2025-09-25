विज्ञापन

सिनेमाघरों में रिलीज हुई इमरान हाशमी-पवन कल्याण की ओजी मूवी, फर्स्ड डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दे दिया रिव्यू

They Call Him OG Movie Review In Hindi: 25 सितंबर को आखिरकार सिनेमाघरों में पवन कल्याण और इमरान हाशमी की ओजी मूवी रिलीज हो गई है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद फैंस का रिव्यू आ गया है. 

ओजी मूवी का सोशल मीडिया रिव्यू
नई दिल्ली:

They Call Him OG Movie Review In Hindi: इमरान हाशमी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं. लेकिन अब वह साउथ में हाथ आजमाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से थी. फिल्म का नाम है दे कॉल हिम ओजी, जिसमें वह सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ नजर आने वाले हैं. 25 सितंबर यानी आज यह फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सुबह से ही सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिली. इतना ही नहीं फैंस के बीच जश्न का माहौल भी देखने को मिला. 

ओजी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे फैंस ने वीडियो शेयर किया, जिसमें सिनेमाघर के बाहर लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. 

दूसरे यूजर ने पब्लिक रिव्यू शेयर किया, जिसमें कुछ लोग ओजी फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ फिल्म से निराश होते दिख रहे हैं.

यूजर ने कैप्शन में लिखा, खासकर फिल्म तारीफ के लायक नहीं है. निराश. वहीं डिजास्टर ओजी के हैशटैग के साथ फिल्म को पांच में से स्टार दिया है. 

तीसरे यूजर ने लिखा- आखिरकार अन्ना की हिट फिल्म आ गई है. चौथे यूजर ने एक्टर प्रभास का शुक्रिया अदा किया. 

पांचवे यूजर ने लिखा, औरा, स्टाइल और पावर. पवन कल्याण आसमान छू रहे हैं. सुजीत का विजन और थमन का म्यूजिक चार चांद लगा रहा है. 

गौरतलब है कि इमरान हाशमी फिल्म दे कॉल हिम ओजी से तेलुगू सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. वहीं यह उनकी पवन कल्याण के साथ पहली फिल्म है. इसके अलावा इस फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि साल 2024 में यह फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होने वाली थी. लेकिन शूटिंग पूरी ना होने के कारण इस साल 25 सितंबर को रिलीज हुई है. 

