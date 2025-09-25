सिनेमाघरों में रिलीज हुई इमरान हाशमी-पवन कल्याण की ओजी मूवी, फर्स्ड डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दे दिया रिव्यू

They Call Him OG Movie Review In Hindi: इमरान हाशमी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं. लेकिन अब वह साउथ में हाथ आजमाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा बीते कई दिनों से थी. फिल्म का नाम है दे कॉल हिम ओजी, जिसमें वह सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ नजर आने वाले हैं. 25 सितंबर यानी आज यह फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सुबह से ही सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिली. इतना ही नहीं फैंस के बीच जश्न का माहौल भी देखने को मिला.
ओजी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे फैंस ने वीडियो शेयर किया, जिसमें सिनेमाघर के बाहर लोग पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं.
The aura. The style. The power. 🔥@PawanKalyan's elevation goes sky-high with @Sujeethsign's vision & @MusicThaman's thumping score 🎶"— Reels talk (@ReelsTalk912) September 24, 2025
#PawanKalyan #OG #OGMovie #TheycalllHimOG pic.twitter.com/nNCxZH9Ch6
दूसरे यूजर ने पब्लिक रिव्यू शेयर किया, जिसमें कुछ लोग ओजी फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ फिल्म से निराश होते दिख रहे हैं.
Special thanks card for prabhas anna 🥹🥹🔥🔥🔥#OGMovie #OG— solo batuke so better 18🫂45🫂 (@SivakishorePal7) September 25, 2025
Show time 🍿🍿💥 pic.twitter.com/9xNs3erh26
यूजर ने कैप्शन में लिखा, खासकर फिल्म तारीफ के लायक नहीं है. निराश. वहीं डिजास्टर ओजी के हैशटैग के साथ फिल्म को पांच में से स्टार दिया है.
Finallyyyyyy hit Kottesamm annaaa 😭😭😭❤️❤️❤️❤️ @PawanKalyan @Sujeethsign @DVVMovies #TheycallHimOG #OGMovie #OG💥💥🔥🔥 pic.twitter.com/UyJfpjeV4Y— SALAAR🦖💥 (@PrabhasPb11) September 25, 2025
तीसरे यूजर ने लिखा- आखिरकार अन्ना की हिट फिल्म आ गई है. चौथे यूजर ने एक्टर प्रभास का शुक्रिया अदा किया.
strictly Not Worth! Disappointed #OGMovie #DisasterOG Disappointed ⭐1/5 pic.twitter.com/22amckCo8C— Movie Lover🫰🏻 (@boss1_ntr) September 25, 2025
पांचवे यूजर ने लिखा, औरा, स्टाइल और पावर. पवन कल्याण आसमान छू रहे हैं. सुजीत का विजन और थमन का म्यूजिक चार चांद लगा रहा है.
#OGMovie #ok— Ram Rahim Robert (CBN FAMILY) (@bobbysairam) September 25, 2025
Movie Super pic.twitter.com/MGDRgsDe96
गौरतलब है कि इमरान हाशमी फिल्म दे कॉल हिम ओजी से तेलुगू सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. वहीं यह उनकी पवन कल्याण के साथ पहली फिल्म है. इसके अलावा इस फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि साल 2024 में यह फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होने वाली थी. लेकिन शूटिंग पूरी ना होने के कारण इस साल 25 सितंबर को रिलीज हुई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं