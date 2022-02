हॉलीवुड की ये सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड में सुपरफ्लॉप रहीं, सलमान से लेकर अमिताभ तक नहीं करा पाए हिट

बॉलीवुड में हमेशा से साउथ इंडियन मूवीज और हॉलीवुड मूवाज की रीमेक बनती रही हैं. एक दौर था जब बॉलीवुड में हॉलीवुड की सफल फिल्मों का रीमेक बनाने का चलन था. हॉलीवुड फिल्मों का रीमेक बनाना एक सक्सेसफुल फॉर्मूला माना जाता रहा है. कई हॉलीवुड फिल्मों की रीमेक बनीं. हालांकि कई बार बॉलीवुड को इस सफल फॉर्मूले ने भी धोखा दिया, हॉलीवुड की सफल फिल्में बॉलीवुड में औंधे मुंह गिरीं. इनमें से कई रीमेक मूवीज में बड़े सितारों ने भी काम किया, लेकिन वो भी फिल्म को संभाल नहीं सके.



गॉड तुस्सी ग्रेट हो (God Tussi Great Ho) - Bruce Almighty



फिल्म में सलमान खान, अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स हों तो माना जा सकता है कि यह एक हिट फिल्म होगी, लेकिन गॉड तुस्सी ग्रेट हो के साथ ऐसा नहीं हुआ. यह फिल्म हॉलीवुड मूवी Bruce Almighty का रीमेक थी. इसमें जिम कैरी जैसा सितारा नजर आया था, लेकिन बॉलीवुड की बड़ी स्टार कास्ट भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं करा पाईं.

बिच्छू (Bichhoo) - Leon The Professional



रानी मुखर्जी और बॉबी देओल की बिच्छू भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी. ये हॉलीवुड मूवी Leon The Professional का रीमेक थी. बॉलीवुड रीमेक को स्लो और नॉन सीरियस माना गया.



एक अजनबी (Ek Ajnabee) - Man on Fire



अमिताभ बच्चन की फिल्म एक अजनबी जिस वक्त बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, उस वक्त कम ही लोग जानते थे कि यह फिल्म हॉलीवुड मूवी की रीमेक है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा अर्जुन रामपाल और पेरिजाद जोराबिया भी थी. यह फिल्म मुश्किल से औसत कारोबार ही कर सकी.



प्लेयर्स (Players) - The Italian Job



लंबी चौड़ी और भारी भरकम स्टार कास्ट के बावजूद प्लेयर्स बॉक्स ऑफिस का गेम नहीं संभाल सकी. इसका ओरिजनल वर्जन काफी हिट रहा था. प्लेयर्स में अभिषेक बच्चन, बिपाशा बासु, सोनम कपूर, बॉबी देओल और नील नितिन मुकेश थे. फिल्म में कुछ देर के लिए आफताब शिवदासानी भी नजर आए थे. फिल्म के फ्लॉप होने की वजह इसकी बेहद धीमी रफ्तार बताई गई.



फूल एंड फाइनल (Fool N Final) - Snatch



फूल एंड फाइनल ने रीमेक के नाम पर दर्शकों को वाकई बेवकूफ बनाया. ऑरिजनल हॉलीवुड मूवी का फन एलिमेंट इसके हिट होने की वजह था, लेकिन इसका हिंदी रीमेक कॉमेडी में कई जगह चूक थी. फिल्म अपने ऑरिजनल वर्जन की तरह दर्शकों को हंसाने में नाकाम रही.



ढाई अक्षर प्रेम के (Dhaai Akshar prem ke) - A walk in the clouds



अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या रॉय के प्यार की शुरुआत इसी फिल्म से मानी जाती है. फिल्म के नाम ही प्यार था. हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. हॉलीवुड की हिट और एवरग्रीन मूवी मानी जाने वाली फिल्म ए वॉक इन द क्लाउड की रीमेक ये फिल्म दर्शकों के दिलों में प्रेम नहीं जगा सकी.