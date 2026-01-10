विज्ञापन

Nupur Sanon And Stebin Ben Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर गायक स्टेबिन बेन की शादी को लेकर उदयपुर में जश्न का माहौल है.

संगीत में छाईं कृति सेनन, उदयपुर में शुरू हुईं नूपुर-स्टेबिन की ग्रैंड वेडिंग की रस्में- पढ़ें डिटेल्स
उदयपुर में हो रही स्टेबिन-नुपुर की शादी

Nupur Sanon And Stebin Ben Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर गायक स्टेबिन बेन की शादी को लेकर उदयपुर में जश्न का माहौल है. 11 जनवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 9 जनवरी से ही उनकी ग्रैंड वेडिंग के फंक्शन्स शुरू हो चुके हैं. शादी के सभी कार्यक्रम उदयपुर की उदयसागर झील के बीच बने लग्जरी रेफल्स होटल में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है.

शुक्रवार शाम को हुए संगीत समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा कृति सेनन के डांस की रही. कृति ने भोजपुरी गानों पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि वहां मौजूद मेहमान झूम उठे. कभी वह कमरिया हिलाती नजर आईं, तो कभी अपनी बहन नूपुर के साथ ठुमके लगाती दिखीं. इतना ही नहीं, कृति ने मां के साथ मिलकर बहन की नजर उतारते हुए भी प्यारा सा मोमेंट शेयर किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कृति ने पहना 2 लाख का लहंगा 

संगीत के दौरान कृति सेनन ने मशहूर डिजाइनर अनुभव मिश्रा का करीब 2 लाख रुपये का रोशनारा मिरर वर्क लहंगा पहना था. इस खूबसूरत लुक में कृति ने अपनी मां, बहन नूपुर और ‘फुकरे' स्टार वरुण शर्मा के साथ मिलकर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी. कृति की एनर्जी और एक्सप्रेशंस ने फैंस का दिल जीत लिया, यही वजह है कि उनके डांस वीडियो हर तरफ छाए हुए हैं.

शादी को लेकर कड़े इंतजाम

वहीं शादी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. रेफल्स होटल और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. परिवार और खास मेहमानों के अलावा किसी को भी फोटो या वीडियो लेने की इजाजत नहीं है. होटल स्टाफ को भी शादी से जुड़ी हर जानकारी पूरी तरह सीक्रेट रखने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में बॉलीवुड, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल होंगे. 11 जनवरी को होने वाली इस शाही शादी को लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर हर नए अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

