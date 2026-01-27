विज्ञापन

The Raja Saab Box Office: धुरंधर और बॉर्डर 2 के आगे नहीं टिकी द राजा साब, 53 करोड़ ओपनिंग के बाद करोड़ों का हुआ नुकसान!

पहले धुरंधर और अब बॉर्डर 2 के शोर में 130 करोड़ का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन करने वाली प्रभास की द राजा साब बुरी तरह फ्लॉप हो गई है. 

The Raja Saab Box Office: द राजा साब ने करोड़ों का किया नुकसान
बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हिंदी फिल्मों का शोर सुनाई दे रहा है, जो पहले अन्य भाषाओं की फिल्मे बाहुबली 2, केजीएफ 2 और पुष्पा 2 के कारण चर्चा में था. जहां पहले रणवीर सिंह की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा था तो वहीं अब सनी देओल की बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में कमाई का तूफान बरकरार रखे हुए है. हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि प्रभास की द राजा साब इस तूफान में अपना झंडा गाड़ेगी क्योंकि फिल्म ने पहले दिन 53 करोड़ की ओपनिंग की थी. लेकिन दिन बीतते बीतते कलेक्शन 18 दिनों में लाखों तक पहुंच गया, जिसके चलते फिल्म अपने बजट की कमाई वसूलने में भी नाकामयाब साबित हुई है.  

द राजा साब का 18 दिनों में कलेक्शन

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि द राजा साब का बजट 400 से 450 करोड़ बताया गया है, जो प्रभास की महंगी फिल्मों में से एक है. वहीं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 18 दिनों में 143.87 करोड़ की कमाई भारत में हासिल की है. जबकि इंडिया ग्रॉस 171.72 करोड़ ही पहुंच पाया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 205.94 करोड़ ही रहा है, जिसके चलते बजट की आधी कमाई ही द राजा साब वसूल पाई है. वहीं 18वें दिन का कलेक्शन 27 लाख ही हो  पाया है. 

द राजा साब के बारे में 

द राजा साब रिलीज से पहले से ही प्रभास की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है, जो 9 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के खास अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसे मारुति ने डायरेक्ट किया है, जो तेलुगू फैंटसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और बोमन ईरानी जैसे कलाकार नजर आए थे. 

प्रभास की द राजा साब के रिव्यू 

बॉलीवुड एक्टर प्रभास की पैन इंडिया फिल्म होने के बावजूद इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर यह शुरुआत में तो दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही. लेकिन 18 दिनों में करोड़ों की कमाई लाखों में पहुंच गई. इसके बाद एक्स पर फिल्म को फ्लॉप कहा जाने लगा. फैंस का कहना है कि स्टार पॉवर के बावजूद स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन में फिल्म कमजोर पड़ गई. 

The Raja Saab, The Raja Saab Box Office, The Raja Saab Box Office Collection Day 18
