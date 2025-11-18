विज्ञापन

25 थिएटर में रिलीज और कमाई 3858 करोड़, इस फिल्म को देखने के बाद महीनों तक कांपी लोगों की रूह, जानते हैं नाम?

पहले की हॉरर फिल्में सिर्फ और सिर्फ डरावनी हुआ करती थीं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस हॉरर फिल्म के बारे में, जिसे आप गलती से भी अकेले में मत देख लेना. हो सकता है कि इसे देखने के बाद आपको भी सदमा लग जाए.

Read Time: 3 mins
Share
25 थिएटर में रिलीज और कमाई 3858 करोड़, इस फिल्म को देखने के बाद महीनों तक कांपी लोगों की रूह, जानते हैं नाम?
25 थिएटर में रिलीज और कमाई 3858 करोड़, जानते हैं फिल्म का नाम?
नई दिल्ली:

हॉरर फिल्म देखने का अपना अलग मजा है. हॉरर फिल्में सस्पेंस और डर से भरी होती हैं. कुछ हॉरर फिल्में तो ऐसी हैं, जिन्हें अकेले देखने में पसीने छूट जाते हैं. अगर गलती से कोई हॉरर फिल्म रात में देख ली तो वॉशरूम जाना भारी पड़ जाता है और डर के मारे नींद नहीं आती वो अलग. अब हॉरर फिल्मों में कॉमेडी मसाला एड किया जा रहा है, जिससे फिल्म के हॉरर सीन पर कम और कॉमेडी पर ज्यादा ध्यान जा रहा है. लेकिन पहले की हॉरर फिल्में सिर्फ और सिर्फ डरावनी हुआ करती थीं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस हॉरर फिल्म के बारे में, जिसे आप गलती से भी अकेले में मत देख लेना. क्योंकि यह गूगल पर यह सबसे डरावनी फिल्म है.

दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म

बॉलीवुड में बीते साल स्त्री 2 (Stree 2) और मुंज्या जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों ने एंटरटेन किया था, लेकिन जिस फिल्म के बारे में हम बता रहे हैं वो आज से 51 साल पहले रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आज भी दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म कहा जाता है. गूगल पर सबसे डरावनी फिल्म सर्च करने पर इस फिल्म का ही नाम आता है. इस फिल्म को एक तरह से शापित भी माना गया है. साल 1973 में रिलीज हुई मोस्ट हॉरर फिल्म का नाम 'द एक्सॉर्सिस्ट' है, जो कई देशों में बैन हुई थी. यह हॉरर फिल्म विलियम पीटर के उपन्यास पर बेस्ड है. कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों को सदमा तक लगा गया था. ऐसे में यह फिल्म आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बैन हो गई थी. IMDb ने फिल्म को 8.2 रेटिंग दी है.

हॉरर फिल्म 'द एक्सॉर्सिस्ट' की कहानी बेहद खौफनाक है. फिल्म की कहानी में एक मासूम बच्ची है, जिस पर एक बुरी आत्मा कब्जा कर लेती है. इस बच्ची की मां एक एक्ट्रेस हैं, जो अपनी बेटी की अजीबो-गरीब हरकतों से परेशान हो जाती है. एक्ट्रेस मां अपनी बच्ची को पादरी को दिखाती है और बच्ची पर चढ़े भूत का असर खत्म करवाती है. इस फिल्म का एक-एक सीन रुह कंपा देने वाला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Exorcist, The Exorcist 1973, The Exorcist Movie Facts, Linda Blair, Ellen Burstyn, Horror Film, World Most Scariest Film, World Biggest Horror Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com