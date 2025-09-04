'द बंगाल फाइल्स' की प्रोड्यूसर ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, फिल्म पर राजनीतिक दबाव का जताया विरोध

फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास पोस्ट किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. इसमें उन्होंने 'द बंगाल फाइल्स' फिल्म की निर्माता पल्लवी जोशी का एक पत्र पोस्ट किया, जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है. यह पत्र और इसके साथ लिखा गया कैप्शन दोनों ही उस मुद्दे को उजागर करते हैं, जिससे फिल्म रिलीज होने में बाधा आ रही है.

पत्र की शुरुआत में पल्लवी जोशी सम्मान के साथ राष्ट्रपति को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि यह पत्र किसी खास मदद या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और फिल्म की स्वतंत्रता के लिए लिख रही हैं. उन्होंने लिखा, '''द बंगाल फाइल्स' एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, जो भारत के इतिहास के एक दर्दनाक हिस्से, हिंदू नरसंहार और भारत के विभाजन के दौरान हुई त्रासदियों को दर्शाती है. यह फिल्म न केवल एक कहानी है, बल्कि सच्चाई की आवाज है, जिसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है.''

उन्होंने पत्र में आगे बताया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पहले इस फिल्म का विरोध किया था और तब से इस पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है. कई पुलिस एफआईआर दर्ज हो गई हैं, ट्रेलर को भी ब्लॉक कर दिया गया है, और सबसे गंभीर बात यह है कि थिएटर मालिक इस फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक पार्टी के लोगों से धमकी मिल रही है. इस वजह से फिल्म की रिलीज को रोकने की कोशिश हो रही है.

पल्लवी जोशी ने अपनी बात को पत्र में लिखते हुए आगे कहा कि उनका परिवार भी इन धमकियों से परेशान है. वे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हैं कि इस फिल्म को और इसके कलाकारों को सुरक्षा दें ताकि सच की यह आवाज दब न सके.

पत्र में उन्होंने कहा, ''पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता विक्टर बनर्जी समेत भारत और विदेश के कई बंगाली संगठनों ने पहले ही आपकी सहायता के लिए पत्र लिखा है. उनका समर्थन दिखाता है कि सत्य के लिए अभी भी साथ देने वाले हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव फिल्म की रिलीज में बाधा बन रहा है.''

उन्होंने लिखा है कि यह सिनेमा सत्य का है, लेकिन सत्य को सुरक्षा की भी जरूरत है. इस पत्र को साझा करते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में इसे एक 'तत्काल अपील' बताया. उन्होंने राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा, ''मैं बेहद दुखी हूं कि बंगाल में राजनीतिक दबाव और धमकियों के कारण फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा. मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें ताकि फिल्म बंगाल में रिलीज हो सके.''

उन्होंने कैप्शन में इस अपील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी टैग करते हुए शामिल किया, ताकि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके.