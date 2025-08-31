विज्ञापन

दंगे के एक सीन के लिए चाहिए थीं ढेरों लाशें और कई लीटर नकली खून, एक्ट्रेस ने बताया ये सब देखने के बाद...

पल्लवी जोशी ने इस दंगे वाले सीन को काफी डरा देने और सोचने पर मजबूर करने वाला बताया क्योंकि ये वो सच्चाई थी जिससे कि एक वक्त पर हमारे लोग गुजरे थे.

द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज हो रही है
नई दिल्ली:

मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी अहम किरदार में दिखाई देंगी. ‘द बंगाल फाइल्स' 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है. कोलकाता में इस दिन हुए दंगों में हजारों लोग मारे गए थे, इसके बाद आस-पास के राज्यों में दंगे भड़क गए थे. रिलीज से पहले, पल्लवी जोशी ने आईएएनएस को बताया कि दंगों वाले सीन की शूटिंग किसी चुनौती से कम नहीं थी.

पल्लवी जोशी ने आईएएनएस को बताया, "हमने सुना है कि हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी संख्या में दिखाना वाकई में बहुत बड़ी चुनौती थी, इसे दिखाना बहुत जरूरी था. हमारे पास ढेरों डमी बॉडी थीं, लेकिन फिर कई अभिनेता और एक्स्ट्रा भी थे जो शव की भूमिका में थे. उन्हें काला करना पड़ा, और फिर उन पर बाल्टी भरकर नकली खून डाला गया. हम तकनीकी रूप से अभी भी सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर फिर भी ये सोचते रहते थे कि 'यह जख्म असली लग रहा है या नहीं.' हमने इसे असली बनाने में पूरी ताकत झोंक दी."

उन्होंने आगे बताया, "वे सभी तस्वीरें/सीन जब याद आती हैं, वे आपको परेशान करते हैं, डराते हैं क्योंकि आपको एहसास होता है कि आपने जो कुछ भी शूट किया है, यह सब वास्तव में लोगों के साथ हुआ है. हमने जितने शव दिखाए हैं, उतने ही लोग वास्तव में मरे हैं. इसलिए जब ये चीजें याद आती हैं तो वे वास्तव में आपको प्रभावित करती हैं और आप रात को सो नहीं पाते."

'द बंगाल फाइल्स' को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं. इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं. यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स' ट्रायोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' भी शामिल हैं. तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस ने इसे पेश किया है.

