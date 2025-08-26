विज्ञापन

Exclusive: द बंगाल फाइल्स की एक्ट्रेस ने रिलीज के समय पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- अगर बंगाल इलेक्शन्स को दिमाग में रखकर ये फिल्म बनाई है तो...

The Bengal Files: फाइनली ये फिल्म रिलीज हो रही है और इस वक्त देश में चल रहे इलेक्शन के माहौल और फिल्म की टाइमिंग को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे थे इस पर पल्लवी जोशी ने बेबाक जवाब दिया.

The Bengal Files की रिलीज डेट कंट्रोवर्सी पर बोलीं पल्लवी जोशी
नई दिल्ली:

लंबे इंतजार के बाद फाइनली द बंगाल फाइल्स थियेटर्स में आ रही है. इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के विवाद भी रहे साथ ही इसकी रिलीज डेट को लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि इसे ठीक इलेक्शन के माहौल में दर्शकों के बीच उतारा जा रहा है. अभी तक तो इसे लेकर केवल सवाल ही थे लेकिन फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में इस पर बात की और सारे सवालों की गुत्थी भी सुलझा दी. हमने पल्लवी जोशी से सीधा सवाल किया कि फिल्म की रिलीज डेट की टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगी?

इसके जवाब में पल्लवी ने कहा, "अब क्या करूं बताइए...भारत में तो हमेशा इलेक्शन ही चलते रहते हैं. तो आप कहीं से भी कोई भी फिल्म बनाएंगे तो लोग कहेंगे इसके बाद वो इलेक्शन है. विवेक (विवेक अग्निहोत्री) हमेशा यही तो कहते हैं कि अभी बिहार इलेक्शन आ रहे हैं अगर ऐसा है तो हमे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी. अगर हमने बंगाल इलेक्शन्स को दिमाग में रखकर ये फिल्म बनाई है तो हम इसे अभी क्यों रिलीज कर रहे हैं बिहार इलेक्शन से पहले. हमें तो टाइमिंग के हिसाब से जनवरी या फरवरी में ये फिल्म रिलीज करनी चाहिए थी. देखिए बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं. हमें रिसर्च में भी तो समय लगा. बिना सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए हम ये फिल्म नहीं बना सकते थे. ये बतौर फिल्म मेकर हमारी जिम्मेदारी थी."

पल्लवी ने कहा, "हम किसी एक इंसान के वर्जन पर तो फिल्म नहीं बना सकते. हम तो सत्य पर फिल्म बनाएंगे. जब हमारी रिसर्च पूरी हो गई तब 2024 अक्तूबर में हमने पिक्चराइजेशन शुरू की तो अब टाइमिंग ऐसी हो गई है इसका हम क्या कर सकते हैं. मैं इतनी बड़ी प्रोड्यूसर नहीं हूं कि मैं सोचूं कि अरे लोग अभी ऐसा सोचेंगे तो चलो में बंगाल इलेक्शन के बाद ये फिल्म रिलीज करूंगी. मेरा तो इंट्रेस्ट (ब्याज) में इतना पैसा निकल जाएगा कि मेरे पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे."

