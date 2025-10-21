विज्ञापन

Thamma Box Office Collection: आयुष्मान खुराना की फिल्म पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़, टूटेंगे रिकॉर्ड?

थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है, जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुनज्या जैसी फिल्में शामिल हैं. यह 21 अक्टूबर को दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज होगी और वैम्पायरों की कहानियों पर आधारित होगी. 

Read Time: 2 mins
Share
Thamma Box Office Collection: आयुष्मान खुराना की फिल्म पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़, टूटेंगे रिकॉर्ड?
Thamma Box Office Prediction
Social Media
नई दिल्ली:

दिवाली के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही दो हिंदी फिल्मों में से एक है थामा, जो मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली कड़ी है. यह स्त्री-2, मुनज्या और भेड़िया के बाद आ रही है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. एडवांस बुकिंग में फिल्म ने ₹4 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं और पहले दिन डबल डिजिट वाली शुरुआत की उम्मीद है. हालांकि प्रोड्यूसर्स की उम्मीदों से यह कम हो सकती है. 

थामा पहले दिन कितना कमा सकती है?

दिवाली रिलीज के लिए थामा की एडवांस बुकिंग उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए. सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार शाम तक फिल्म ने पूरे भारत में पहले दिन के लिए 1,45,039 से ज्यादा टिकट बेचे हैं. इससे ग्रॉस ₹4.06 करोड़ हो गया है. रिलीज के बाद टिकट बुकिंग में तेजी आ सकती है और फाइनल आंकड़ा ₹6 करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है.

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म दिवाली पर ठीक-ठाक शुरुआत करेगी. अंदाजा है कि ओपनिंग ₹18-20 करोड़ की होगी. मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए इससे ज्यादा होना बोनस होगा. दिवाली रिलीज और खासकर मैडॉक की फ्रैंचाइजी फिल्म के लिए कम एडवांस बुकिंग हैरान करने वाली है.

यह फिल्म पूरे भारत में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है. दिवाली पर कोई दूसरी हिंदी फिल्म ना होने से ब्लॉकबस्टर दिन की उम्मीद है, लेकिन यह पिछले साल की दिवाली रिलीजेस—कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 (₹35 करोड़) और अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स (₹32 करोड़) जैसी शानदार ओपनिंग से पीछे रह सकती है. एक ट्रेड एनालिस्ट ने कहा कि थामा के लिए ₹30-32 करोड़ ओपनिंग के ट्वीट्स हैरान करने वाले हैं, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन उतना जोरदार नहीं है.

क्या है थामा ? 

थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है, जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुनज्या जैसी फिल्में शामिल हैं. यह 21 अक्टूबर को दिवाली पर थिएटर्स में रिलीज होगी और वैम्पायरों की कहानियों पर आधारित होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thamma, Thamma Movie Revies, Thamma Box Office Collection, Thamma Box Office Prediction, Diwali, Horror Comedy, Ayushmann Khurrana, Advance Booking
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com