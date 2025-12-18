विज्ञापन

तेरे नाम की निर्जरा की 7 फोटो, 47 साल हो गई है उम्र, फैंस कहेंगे- 22 साल भी वैसी ही है सादगी

तेरे नाम फिल्म में सलमान खान की हीरोइन भूमिका चावला को निर्जरा के रोल में काफी पसंद किया गया. वहीं अब भी उनकी तस्वीरें देख फैंस सादगी देख फिदा हो जाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
तेरे नाम की निर्जरा की 7 फोटो, 47 साल हो गई है उम्र, फैंस कहेंगे- 22 साल भी वैसी ही है सादगी
तेरे नाम की निर्जरा की लेटेस्ट फोटो वायरल
नई दिल्ली:

साल 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम फिल्म सलमान खान की पॉपुलर फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में भाईजान के हेयरस्टाइल से लेकर एक्टिंग ने फैंस का दिल जीता. लेकिन एक चीज थी, जिसने फैंस का मन मोह लिया. वह थी राधे की निर्जरा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भूमिका चावला, जिन्होंने अपनी सादगी से फैंस के दिलों पर राज किया. वहीं 22 साल भी फैंस एक्ट्रेस को निर्जरा के नाम से ही जानती हैं. हालांकि अब भूमिका चावला 47 साल की हो चुकी है. लेकिन उनकी खूबसूरती पहली जैसी है. ऐसा हम नहीं उनका लेटेस्ट पोस्ट कह रहा है, जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए भूमिका चावला ने ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक कलर की प्रिंटेड स्कर्ट और फ्लोरल ब्लैक टॉप में नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा रीलोड रिप्ले. इस पोस्ट पर फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर की है. जबकि एक यूजर ने लिखा, तेरे नाम की याद आ गई. तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म.

Latest and Breaking News on NDTV

भूमिका चावला का जन्म 21 अगस्त 1978 को नई दिल्ली में हुआ था. उनका परिवार पंजाबी था और पिता भारतीय सेना में ऑफिसर थे. सेना में पोस्टिंग के कारण उनका परिवार अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट होता रहता था.

Latest and Breaking News on NDTV

वह तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं. बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया में रुचि थी. 1997 में उन्होंने मुंबई का रुख किया. यहां उन्होंने टीवी विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में काम करना शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम किया और अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया.

Latest and Breaking News on NDTV

भूमिका ने 2000 में तेलुगु फिल्म 'युवाकुडु' से अपने करियर की शुरुआत की. यह उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन सफलता इतनी बड़ी थी कि उन्हें तेलुगु फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में लगातार काम किया और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई. उनकी तेलुगु फिल्में 'कुशी', 'ओक्काडु' और 'सिम्हाद्री' बड़ी हिट रहीं, वहीं तमिल फिल्मों 'बद्री' और 'सिल्लुनु ओरु काधल' ने भी खूब तारीफें बटोरीं.

Latest and Breaking News on NDTV

साल 2003 में उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' से बॉलीवुड में एंट्री की. इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि भूमिका की लोकप्रियता को भी चार चांद लगा दिए. इस फिल्म के चलते बॉलीवुड में भूमिका का बोलबाला शुरू होने लगा और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. हालांकि तेरे नाम जैसी पॉपुलैरिटी उन्हें अन्य फिल्मों से नहीं हुई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhumika Chawla, Tere Naam, Tere Naam Movie, Bhumika Chawla Instagram, Bhumika Chawla Latest Post
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com