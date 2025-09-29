विज्ञापन

ना अम्रपाली दुबे ना ही अक्षरा सिंह, तेज प्रताप यादव की फेवरेट हीरोइन है 40 साल की ये एक्ट्रेस, दे चुकी कई हिट फिल्में

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी सिनेमा में अपने फेवरेट हीरोइन के बारे में बताया है. उनके फेवरेट ना तो अम्रपाली दुबे हैं, ना ही रानी चटर्जी और ना ही अक्षरा सिंह.

भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े को तेज प्रताप यादव ने बताया अपनी पसंदीदा हीरोइन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की तरह भोजपुरी सिनेमा की हीरोइनें भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. इस इंडस्ट्री की हीरोइनों की भी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. भोजपुरी सिनेमा की हीरोइनों के गानें और फिल्मों को दर्शक खूब पसंद भी करते रहते हैं. बिहार के लोग अपनी फेवरेट हीरोइन की एक झलक के लिए काफी उत्सुक भी रहते हैं. इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी सिनेमा में अपने फेवरेट हीरोइन के बारे में बताया है. उनके फेवरेट ना तो अम्रपाली दुबे हैं, ना ही रानी चटर्जी और ना ही अक्षरा सिंह.

दरअसल भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पाखी हेगड़े हाल ही में एक शो में नजर आईं, जहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे. इस दौरान तेज प्रताप ने पाखी को अपनी पसंदीदा हीरोइन बताया. पाखी ने इस खास पल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए साझा किया. शो के मंच पर होस्ट ने जब तेज प्रताप से उनकी पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में पूछा, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के कहा, "भोजपुरी में तो पाखी जी हमारी फेवरेट हैं."

इस बयान ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि पाखी के लिए भी यह गर्व का क्षण था. पाखी ने इस प्रशंसा के लिए तेज प्रताप का आभार जताया और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "थैंक यू सो मच तेज प्रताप यादव जी, इतने आदर और सम्मान के लिए. आपकी सादगी और देसी अंदाज में आपके पिता, लालू प्रसाद यादव की झलक दिखती है."

पाखी ने आगे बताया कि लालू जी भी पहले महुआ चैनल के कार्यक्रम 'सुरसंग्राम' में उनकी तारीफ कर चुके हैं. उन्होंने तेज प्रताप को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे प्रोत्साहन से कलाकारों का मनोबल बढ़ता है. पाखी ने अपने फैंस से इस शो का मजेदार एपिसोड देखने की अपील की, जिसमें तेज प्रताप के साथ उनकी देसी अंदाज में कॉमेडी देखने को मिलेगी. यह एपिसोड 'जेपी यादव ऑफिशियल' यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है.

पाखी ने अपने पोस्ट में दर्शकों से इस एपिसोड को देखकर कमेंट्स में अपनी राय साझा करने को भी कहा. इस शो में पाखी और तेज प्रताप की जुगलबंदी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. पाखी के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. पाखी हेगड़े ने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के टीवी शो ‘मैं बनूंगी मिस इंडिया' से की थी. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और पहली फिल्म मनोज तिवारी के साथ की, जिसका नाम ‘भईया हमार दयावान' था.

