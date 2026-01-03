Toxic: यश की टॉक्सिक से तारा सुतारिया का फर्स्ट लुक रिवील, 200 करोड़ की फिल्म में नयनतारा और कियारा के साथ आएंगी नजर

कियारा आडवाणी की खूबसूरत, लेकिन उदास नादिया, हुमा कुरैशी की रहस्यमयी और ग्लैमरस एलिज़ाबेथ और नयनतारा की खतरनाक गंगा के दमदार फर्स्ट लुक्स के बाद, यश की टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स अपने डार्क और इमर्सिव संसार की एक और परत खोलती है. इस बार एंट्री हुई है तारा सुतारिया की, जो फिल्म में रेबेका के रूप में नजर आएंगी, चाहने लायक, रहस्यमयी और बाहर से नाज़ुक लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर.

हर नए किरदार के साथ फिल्म का स्केल और एम्बिशन और भी बड़ा होता जा रहा है. हाई-ऑक्टेन एक्शन, धमाकेदार ड्रामा और लेयर्ड कहानी के दम पर टॉक्सिक खुद को एक पैन-इंडिया सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर स्थापित कर रही है. तारा सुतारिया के लिए यह फिल्म पैन-इंडिया स्पेस में उनका पहला कदम है, जो उनके करियर का एक बोल्ड और नया चैप्टर साबित होने वाला है.

रेबेका खूबसूरत भी है और एलिगेंट भी, लेकिन ताकत और बंदूकें उसके लिए ऐसे हैं जैसे जन्मसिद्ध अधिकार. खुद को बचाए रखने की उसकी फितरत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. फर्स्ट-लुक पोस्टर में रेबेका सुनहरी अव्यवस्था के बीच ट्रिगर फिंगर के साथ नजर आती हैं. बाहर से नाज़ुक और बिखरी हुई, लेकिन रौब ऐसा मानो दूसरी स्किन हो. अपनी सलीकेदार और चमकदार इमेज के लिए जानी जाने वाली तारा सुतारिया इस फिल्म में अपनी ‘प्रिटी गर्ल' वाली छवि तोड़कर टॉक्सिक की कच्ची, उग्र और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में कदम रखती नजर आएंगी.

तारा सुतारिया को रेबेका के रूप में लेकर डायरेक्टर गीतू मोहनदास कहती हैं, “मुझे हमेशा से तारा को बचाकर रखने की एक सहज-सी चाह महसूस हुई है. शायद इसलिए क्योंकि वो एक गार्डेड सोल हैं या फिर इसलिए कि वो जिस आर्मर के साथ सहज हैं, वही उनकी पहचान है. मैंने जल्दी ही समझ लिया कि उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका दबाव डालना नहीं, बल्कि उन्हें खुद होने की पूरी जगह देना है. इसी फैसले ने हमारे रिश्ते को शांत, बेहद प्रोफेशनल और पूरी तरह अलाइन्ड बनाया. वो बोलने से ज्यादा देखती थीं, कहने से ज्यादा सुनती थीं. कई बार मुझे लगा कि शायद मुझे उन्हें और गाइड करना चाहिए, लेकिन उनकी खामोशी में कुछ बहुत ताकतवर पक रहा था. जब उन्होंने आखिरकार परफॉर्म किया, तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था. ये उस अंदरूनी समझ से निकला था जो वो पहले से अपने साथ लिए चल रही थीं. उन्होंने मुझे पूरी तरह चौंका दिया और बहुत खूबसूरत तरीके से. मुझे पूरा भरोसा है कि वो बाकी सभी को भी चौंकाएंगी.”

यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स को कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया है. इसके साथ ही फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब किया जाएगा, जो इसके ग्लोबल एम्बिशन को साफ दर्शाता है. फिल्म की टेक्निकल टीम भी बेहद दमदार है, जिसमें नेशनल अवॉर्ड विनर राजीव रवि सिनेमैटोग्राफर हैं, म्यूज़िक में रवि बस्रूर, एडिटिंग में उज्ज्वल कुलकर्णी और प्रोडक्शन डिज़ाइन में टीपी आबिद शामिल हैं. हाई-ऑक्टेन एक्शन को हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी (जॉन विक) के साथ नेशनल अवॉर्ड विनर जोड़ी अंबरिव और केचा खामफाकडी ने कोरियोग्राफ किया है.

वेंकट के. नारायण और यश द्वारा केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को ईद, उगादी और गुड़ी पड़वा के लंबे फेस्टिव वीकेंड पर भव्य थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार है.