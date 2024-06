इन दो टीमों के बीच होगा टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत का नाम नहीं शामिल- इस बॉलीवुड एक्टर का है प्रेडिक्शन

टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन दिनों अमेरिका में चल रहा है. सेमी फाइनल के लिए टीमों के नाम फाइनल हो गए हैं. भारत भी सेमी फाइनल पहुंच गया है. टी20 वर्ल्ड कप का फाइन 29 जून को होना है. चार टीमें सेमी फाइनल में पहुंची हैं. इन टीमों के नाम हैं भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान. भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा जबकि साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से भिड़ेगी. अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया था. इस तरह अब सबकी निगाहें टी20 वर्ल्ड के फाइनल पर टिकी हैं. लेकिन इसी बीच बॉलीवुड एक्टर का प्रेडिक्शन आ गया है कि कौन सेमी फाइनल जीतेगा और फाइनल किन टीमों के बीच होगा.

England will defeat India and South Africa will defeat Afghanistan. Means #T20WC24 final will be #EnglandvsSouthAfrica. Because the brand KRK says so.