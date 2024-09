एक साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी राबिया, एक्ट्रेस ने शेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने बेटी के जन्म के बाद से एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक लिया हुआ है. वो अपनी बेटी राबिया की परवरिश पर पूरा ध्यान दे रही हैं. स्वरा की बेटी अब 1 साल की हो गई हैं. बेटी के 1 साल के होने पर स्वरा ने धूमधाम से सेलिब्रेशन किया है. बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज स्वरा ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें स्वरा और फहाद पूरे परिवार के साथ बेटी राबिया के साथ सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं.

Our heart turned one today! I have felt blessed every single day of this past year!! Happy happy birthday Raabu jaan! I will make you feel loved and safe as long as I live. I love you more than I will ever be able to express!! ❣️????✨

Now say Mumma ! :)