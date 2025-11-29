विज्ञापन

Sunny Deol Bobby Deol Net worth: सनी या बॉबी? धर्मेंद्र का कौन सा स्टार बेटा है ज्यादा अमीर, ये है यूनियर देओल्स की नेटवर्थ

सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड के दोनों दमदार स्टार हैं. क्या आप जानते हैं इन दोनों स्टार्स भाई में कौन सा ज्यादा अमीर है?

नई दिल्ली:

धर्मेंद्र खुद तो स्टार थे ही, उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने भी अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाका किया. धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के उन स्टार्स में शामिल हैं, जिनके बच्चों को भी बॉलीवुड में सक्सेस मिली. अब धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं और ही-मैन की सारी संपत्ति उनके दोनों लाडले बेटे सनी और बॉबी के हाथों में आ गई है. यह बताने की जरूरत नहीं है कि सनी और बॉबी अपने स्टार फादर धर्मेंद्र से उनके जाने के बाद भी कितना प्यार करते हैं. देओल फैमिली का प्यार पर्दे के साथ-साथ पर्दे के पीछे भी नजर आया है. फिलहाल सनी और बॉबी पिता के जाने से गम में हैं और दूसरी तरफ दोनों की झोली में कई फिल्में भी हैं, जिस पर वो कुछ समय बाद काम शुरू करेंगे. इससे पहले हम आपको बताएंगे कि सनी और बॉबी में से कौन ज्यादा अमीर है और इनकी नेट वर्थ कितनी है.

सनी देओल की नेटवर्थ
सनी देओल ने 80 के दशक में बॉलीवुड डेब्यू किया था और अपने शुरुआती करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी थी. वहीं, गदर की ग्रैंड सक्सेस के बाद उनका करियर ग्राफ गिरता चला गया, लेकिन गदर 2 की कामयाबी ने उन्हें बॉलीवुड में बड़ा कमबैक दिलाया है. रिपोर्ट्स की मानें तो अब वह 130 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. उनके पास विले पार्ले में 6 करोड़ रुपये की कीमत वाला बंगला है, लेकिन वह अपनी फैमिली के साथ जुहू वाले बंगले में रहते हैं. इसके अलावा एक्टर की मुंबई में कई जगह प्रॉपर्टी भी है. कार कलेक्शन में उनके पास लैंड रोवर डिफेंडर 110 और ऑडी ए8एल है.

बॉबी देओल की नेटवर्थ

दूसरी तरफ 90 के दशक में ब्लॉकबस्टर फिल्म बरसात से डेब्यू करने वाले बॉबी देओल संपत्ति में बड़े भाई से कम नहीं हैं. हालांकि वह सनी से कम अमीर हैं, लेकिन वह 66.7 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. बॉबी अब अपनी एक फिल्म के लिए 5 से 8 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. बॉबी के पास भी भाई सनी की तरह लग्जरी कारें हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉबी की अपकमिंग फिल्मों में जन नायगन, वेलकम टू दा जंगल और अल्फा है. वहीं, सनी के पास बॉर्डर 2, गदर 3, रामायण और सफर जैसी फिल्में हैं.

