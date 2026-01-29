सनी देओल के फैन्स हो जाओ तैयार, 230 करोड़ के पार बॉर्डर 2 तो सनी पाजी ने कर दी साउथ की क्राइम थ्रिलर को हां

गदर 2, जाट और अब बॉर्डर 2 से धमाका कर रहे सनी देओल का बॉलीवुड में एक बार फिर सिक्का चल पड़ा है. हालिया रिलीज फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से गदर मचा रखा है. इस बीच सनी की एक और फिल्म की खबर आ रही है. सनी की यह फिल्म साउथ की धांसू फिल्म की ऑफिशियल हिंदी रीमेक होगी. आज से 8 साल पहले बनी इस फिल्म को आईएमडीबी ने 8 रेटिंग दी है और इस फिल्म में अब सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे. यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर इन्वेस्टीगेशन करते नजर आएंगे. साउथ की इस फिल्म को एम पद्मकुमार ने डायरेक्ट किया था.

क्या होगा सनी देओल का रोल?

दरअसल, बात कर रहे हैं फिल्म जोसेफ की, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी को दिखाया गया है. यह पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के लिए पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर है. फिल्म में लीड एक्टर का नाम ही जोसेफ है, जो हमेशा नशे में डूबा रहता है. इस नशे की हालात में उसके जीने का सहारा उसकी पुरानी यादें ही होती हैं. फिर फिल्म में एक एक्सीडेंट का ऐसा संदिग्ध केस आता है, जिसके चलते जोसेफ को दोबारा खाकी वर्दी का कर्ज अदा करना पड़ता है. जोसेफ का रोल एक्टर जोजू जॉर्ज ने किया है. जोसेफ के किरदार में जोजू बहुत ही ज्यादा दमदार लग रहे हैं. फिल्म की कहानी इतनी सस्पेंसिव और दिलचस्प है कि यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है. जोजू को इस रोल के लिए स्पेशल मेंशन में नेशनल अवार्ड भी मिला है.

क्या है फिल्म की खास पहलू?

फिल्म के दूसरे हिस्से में कई चौंकाने और थ्रिल करने वाले मोड़ हैं. यह पूरा खेल अंगदान के काले कारोबार को लेकर हो रहा है. इस स्कैम के चलते मेडिकल लाइन की पूरी कड़ी को खोलकर रख दिया है. फिल्म के कई सीन ऐसे हैं, जो दर्शकों को सदमे में डालने का काम करते हैं. इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाता है और कैसे छोटे-छोटे सबूत भी किसी अपराध का पूरा पर्दाफाश कर सकते हैं. इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर बेस्ड बताई जाती है. इस फिल्म की रिलीज के दौरान केरल में अंगदान से जुड़े रूल्स और ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी. अब इसका हिंदी रीमेक कब बनेगा और कौन इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मगर सनी इस रोल में अपनी पूरी जान डालने के लिए तैयार हैं.

