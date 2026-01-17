सनी देओल ने बॉर्डर 2 के सेट से  शेयर की 15 अनदेखी तस्वीरें, फैंस कहेंगे- 23 जनवरी का है इंतजार

23 जनवरी 2026 वो दिन है जब मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को शेयर किया, जिसमें सनी देओल की दहाड़ देखने को मिली. वहीं एक से बढ़कर एक डायलॉग्स ने एक बार फिर 28 साल पुरानी यादों को ताजा कर दिया, जो 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं. इसी बीच एक्टर सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम फैमिली के साथ शेयर की है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बॉर्डर 2 के सेट से 15 अनदेखी तस्वीरें

इंस्टाग्राम पर हार्ट और हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ शेयर की गई तस्वीरों में सनी देओल को बॉर्डर 2 के सेट पर देखा जा सकता है. वहीं फोटोज में बॉर्डर 2 का क्रू भी नजर आ रहा है. इसके अलावा सेट की लोकेशन को भी देखा जा सकता है. इतना ही नहीं सनी देओल का फौजी अवतार फैंस का दिल जीत रहा है.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर-2' का दमदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसमें सनी पाजी की दमदार आवाज ने पुराने 'बॉर्डर' की यादें ताजा कर दी थीं. फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की युद्ध के मैदान से लेकर घर के आंगन तक की तीन अलग-अलग जिंदगियों को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है. ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल की दमदार स्पीच से होती है, जिसमें वह कहते हैं, "फौजी के लिए बॉर्डर नक्शे पर खींची लकीर नहीं है, बल्कि वादा है देश से कि जहां वो खड़ा है, उससे आगे कोई नहीं जा पाएगा. न हमारे दुश्मन आ पाएंगे और न गोली."

बॉर्डर 2 के बारे में

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल ने लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह चांदपुरी, वरुण धवन ने मेजर होशियार सिंह दहिया, दिलजीत दोसांझ ने निर्मलजीत सिंह सेखों और अहान शेट्टी ने नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ नोरोनहा का रोल निभाया है. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.