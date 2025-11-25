पापा धर्मेंद्र की फिल्म का डायलॉग बोलकर मशहूर हुए थे सनी देओल, ये ढाई किलो का हाथ...

धर्मेंद्र ना सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक दमदार और मजबूत कद-काठी वाले माचो मैन थे. उनकी पर्सनैलिटी देख बड़े-बड़े एक्टर पीछे हट जाते थे. धर्मेंद्र का रौब उनके किरदारों में भी नजर आता था और यह रौब उनके बडे़ बेटे सनी देओल में दिखता है. फिल्म दामिनी का डायलॉग 'यह ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है, तो वह उठता नहीं, उठ जाता है' तो सभी जानते हैं और सनी के फैंस आज इस डायलॉग पर रील बनाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम हैं, सनी से पहले उनके दमदार पिता धर्मेंद्र ने यह डायलॉग बहुत पहले ही अपनी फिल्म में बोल दिया था.





धर्मेंद्र का दमदार डायलॉग

साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र ने यही डायलॉग बोला था, लेकिन धर्मेंद्र का हाथ ढाई किलो का नहीं बल्कि तीन किलो का था. सीता और गीता अपनी कहानी, गाने और धर्मेंद्र के खूबसूरत अंदाज से हिट हुई थी. इस फिल्म में धर्मेंद्र ने बोला था 'जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ जाएगा न, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पर चिपका दूंगा.' वहीं, साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म दामिनी में सनी देओल ने अपने डायलॉग से थिएटर में हंगामा मचा दिया था. बाप-बेटे के ये दोनों दमदार डायलॉग उनके चाहने वालों के लिए एक याद बन गए हैं. बता दें, धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म में एक बॉक्सर का रोल किया था.



धर्मेंद्र की हिट फिल्मों का कारवां

जी हां, धर्मेंद्र ने साल 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. इस फिल्म में वह एक बॉक्सर की भूमिका में थे. शुरुआती करियर में धर्मेंद्र को ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन फिल्म फूल और पत्थर (1966) से धर्मेंद्र की किस्मत चमकी और वह रातों रात स्टार बन गए. साल 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र को खाकी वर्दी में देखा गया था. इस फिल्म में विनोद खन्ना डाकू बने थे. फिल्म और इसके गाने इतने सुपरहिट साबित हुए कि लोग आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं. फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बाद शोले बनी थी, जो इसी फिल्म से प्रेरित बताई जाती है.