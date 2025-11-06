विज्ञापन

सुलक्षणा पंडित ने लता मंगेशकर के साथ गाया था पहला गाना, 'सात समुंदर पार से...' अब भी गुनगुनाते हैं बच्चे

सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में हुआ था और वे एक संगीत से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे.

सुलक्षणा पंडित का निधन
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा और संगीत जगत की जानी मानी हस्ती सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है. सुलक्षणा ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि उनका निधन हार्ट फेल होने के चलते हुआ. खबर है कि वह काफी समय से बीमार थीं और करीब 16 साल से बिस्तर पर ही थीं. आखिरी वक्त में वह नानावती अस्पताल में थीं. इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग  शोक व्यक्त कर रहे हैं. बता दें कि की सुलक्षणा पंडित ने न सिर्फ फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी बल्कि गायिकी के जरिए भी लोगों के दिलों तक आवाज पहुंचाई. 

लता मंगेशकर के साथ शुरू किया था करियर

विकीपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक सुलक्षणा ने अपने सिगिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड सिंगर की थी. उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 'सात समुंदर पार से' गाया था. ये गाना साल 1967 में आई फिल्म तकदीर में था. इसे काफी पसंद भी किया गया था. आज तक भी लोरी के तौर पर ये गाना गाया जाता है.

संगीत परिवार से ताल्लुक रखती थीं सुलक्षणा पंडित 

सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में हुआ था और वे एक संगीत से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे. उनकी तीन बहनें और तीन भाई हैं, जिनमें भाई जतीन-ललित जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध संगीतकार बने. उन्होंने मात्र नौ साल की उम्र से संगीत की राह पकड़ी थी और 1967 में प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा. 1975 में फिल्म 'संकल्प' में गीत 'तू ही सागर है तू ही किनारा' के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड से नवाजा गया था.

