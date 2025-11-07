विज्ञापन

सुलक्षणा पंडित के निधन पर भांजे ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, रेयर तस्वीर के साथ लिखा- आई लव यू...

सुलक्षणा पंडित के भांजे अवितेश श्रीवास्तव हैं, जो एक्ट्रेस की बहन विजेता पंडित और दिवंगत कंपोजर आदेश श्रीवास्तव के बेटे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
सुलक्षणा पंडित के निधन पर भांजे ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, रेयर तस्वीर के साथ लिखा- आई लव यू...
सुलक्षणा पंडित के भांजे ने लिखा मौसी के लिए इमोशनल पोस्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का गुरुवार को निधन हो गया. 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंडित काफी समय से बीमार थीं. मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली. इस बीच एक्ट्रेस के भांजे यानी अवितेश श्रीवास्तव ने सुलक्षणा पंडित के निधन की पुष्टि एक पोस्ट के जरिए की है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मौसी की रेयर तस्वीर शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. फोटो में अवितेश श्रीवास्तव मौसी सुलक्षणा के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुलक्षणा पंडित की बहन एक्ट्रेस विजेता पंडित हैं, जिन्होंने दिवंगत म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से शादी की थी. कपल के दो बेटे अवितेश श्रीवास्तव और अनिवेश श्रीवास्तव हैं. वहीं अवितेश ने मौसी के लिए लिखा- आपको हमेशा मिस करेंगे सुलक्षणा मौसी. आई लव यू. 

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें कि सुलक्षणा पंडित 70 के दशक में बॉलीवुड की स्टार थीं. एक्ट्रेस फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए भी जानी जाती थीं. उनका जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था. उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. वे 1967 की फिल्म 'तकदीर' में लता मंगेशकर के साथ 'सात समंदर पार से' गाने से मशहूर हुईं.

इस एक्ट्रेस को 1976 में फिल्म संकल्प के गाने 'तू ही सागर तू ही किनारा' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. उन्होंने 1975 में फिल्म उलझन से एक एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था. कहा जाता है कि उस समय यह एक्ट्रेस बॉलीवुड सुपरस्टार संजीव कुमार से प्यार करती थी, लेकिन जब उन्होंने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया, तो उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया. उनका आखिरी प्लेबैक गाना फिल्म 'खामोशी: द म्यूजिकल' में था, जो 1996 में रिलीज हुई. इसे उनके भाइयों जतिन और ललित ने कंपोज किया था.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sulakshana Pandit, Sulakshana Pandit Death, Sulakshana Pandit Nephew, Sulakshana Pandit Bhanja, Sulakshana Pandit Sister
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com