बहन सुलक्षणा की अंतिम विदाई पर फूट फूट कर रोते दिखे भाई ललित पंडित, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू

सुलक्षणा पंडित के निधन पर उनके म्यूजिक कंपोजर भाई ललित का रो-रोकर बहुत बुरा हाल हो गया. वीडियो देखने के बाद लोग भी इमोशनल हो गए हैं.

नई दिल्ली:

गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. एक्ट्रेस के निधन पर पूरा परिवार टूट चुका है. एक्ट्रेस की अंतिम विदाई पर उनके परिवार को बिलख-बिलख के रोते हुए देखा जा रहा है. एक्ट्रेस ने शादी नहीं रचाई थी, घरवाले ही उन्हें बहुत प्यार से रखते थे. एक्ट्रेस के जाने पर उनके भाई-भतीजों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. सुलक्षणा की अंतिम विदाई से आईं तस्वीरें और वीडियो आंखों में आंसू ला देने वाली हैं. इन वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे उनके छोटे भाई और दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ललित पंडित फूट-फूटकर रो रहे हैं. ललित पंडित को फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में म्यूजिक देने के लिए जाना जाता है.

बहन की अर्थी पर फूट-फूट कर रोए ललित

सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़ों में बहन की अर्थी के पास खड़े ललित पंडित कैसे बच्चों की तरह फफक-फफक कर रो रहे हैं. वीडियो में एक्ट्रेस की बहन और भांजी-भतीजे को आंखों भी आंसू नजर आ रहे हैं. बता दें, बीती 6 नवंबर को सुलक्षणा का निधन हुआ था. इसी दिन एक्टर संजीव कुमार की भी मौत हुई थी, जिन्हें सुलक्षणा अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थीं. सुलक्षणा ने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन एक्टर ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि संजीव हेमा मालिनी से प्यार करते थे. लेकिन हेमा, एक्टर से प्यार नहीं करती थीं.
 

एक्ट्रेस को नहीं मिला प्यार

शादी के लिए हेमा के मना करने से संजीव और संजीव के मना करने से सुलक्षणा को गहरा सदमा पहुंचा था. रिजेक्ट होने के बाद संजीव कुमार की कुछ ही समय बाद 47 साल की उम्र में मौत हो गई थी, जिससे सुलक्षणा को और भी बड़ा सदमा लगा था और वह बीमार रहने लगी थीं. वहीं, जब सुलक्षणा की मां का निधन हुआ तो वह और भी ज्यादा टूट गई थीं. इसके बाद उनकी बहन विजयता पंडित उन्हें अपने घर इलाज के लिए ले गई थीं. विजयता पंडित भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं. ललित पंडित दोनों बहनों में सबसे छोटे हैं. ललित ने यस बॉस, प्यार किया तो डरना क्या, गुलाम, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में संगीत दिया है.

