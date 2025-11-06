6 नवंबर: अजब प्रेम की ग़ज़ब कहानी, जिस दिन संजीव कुमार ने दुनिया छोड़ी, उसी तारीख को सुलक्षणा पंडित का भी निधन

खूबसूरत एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित हमारे बीच नहीं रहीं. 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. सुलक्षणा पंडित मशहूर गायिका होने के साथ-साथ अभिनेत्री भी थीं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. एक्ट्रेस अपने समय के मशहूर एक्टर संजीव कुमार से प्यार करती थीं. हालांकि दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई. संजीव से वह एकतरफा प्यार करती थीं. संजीव कुमार का भी आज ही के दिन 40 साल पहले यानी 6 नवंबर, 1985 को निधन हुआ था.
A Very Happy Birthday to both Sanjeev Kumar and Sulakshana Pandit #SanjeevKumar #SulakshanaPandit #BollywoodFlashback#HBD #HappyBirthday pic.twitter.com/zn8fj6z9Dz— Movies N Memories (@BombayBasanti) July 9, 2020
सुलक्षणा पंडित ने 1975 में फिल्म उलझन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया. पहली ही फिल्म में साथ काम करने के बाद, सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार से प्यार हो गया, लेकिन सुलक्षणा ने कभी भी अपने दिल की बात उनके सामने ज़ाहिर नहीं की क्योंकि उनका दिल तो पहले से ही कहीं और था. संजीव कुमार हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करते थे. ऐसी खबरें थीं कि शोले की शूटिंग के दौरान, संजीव कुमार ने उन्हें प्रपोज़ भी किया था. हालांकि, हेमा मालिनी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह पहले से ही धर्मेंद्र से प्यार करती थीं.
ड्रीम गर्ल द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया था. उन्होंने अपना दर्द सुलक्षणा को बताया, जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी. अभिनेत्री ने फिर उनके सामने अपनी भावनाओं का इज़हार किया, लेकिन संजीव कुमार सुलक्षणा पंडित के प्यार का जवाब नहीं दे पाए और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया.
उसके बाद, संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित दोनों अविवाहित रहे, जबकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली. खबरों के मुताबिक, 1989 में जब संजीव कुमार का निधन हुआ, तो अभिनेत्री डिप्रेशन में चली गई थीं. 1999 में एक बातचीत में उन्होंने बताया कि वह बाथरूम में गिर गई थीं, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई. उनकी चार बड़ी सर्जरी हुईं, और उसके बाद वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं.
