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वाराणसी के सेट पर राजामौली की मेहनत देख पृथ्वीराज सुकुमारन दंग, कहा- महेश-प्रियंका से पहले कर लेते हैं तैयारी

एस.एस. राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे पृथ्वीराज सुकुमारन ने सेट पर काम करने का अपना अनुभव साझा करते हुए राजामौली की मेहनत, अनुशासन और जुनून की जमकर तारीफ की.

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वाराणसी के सेट पर राजामौली की मेहनत देख पृथ्वीराज सुकुमारन दंग, कहा- महेश-प्रियंका से पहले कर लेते हैं तैयारी
पृथ्वी सुकुमारन ने की एसएस राजामौली की तारीफ

‘बाहुबली: द बिगिनिंग', ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' और ‘RRR' जैसी वैश्विक सफलता हासिल करने वाली फिल्मों के बाद, दूरदर्शी फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली अब अपनी अगली भव्य फिल्म ‘वाराणसी' के साथ एक और ऐतिहासिक सिनेमाई सफर के लिए तैयार हैं. यह फिल्म एक बार फिर भारतीय सिनेमा को दुनिया के मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का वादा करती है. ‘वाराणसी' इस वक्त बन रही भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है. मशहूर निर्देशक एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बन रही यह एक्शन-एडवेंचर फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े सितारों से सजी यह फिल्म राजामौली के भव्य विजन और बड़े पैमाने की कहानी को पर्दे पर पेश करने वाली है.

हाल ही में फिल्म के अहम कलाकार पृथ्वीराज सुकुमारन ने ‘वाराणसी' में काम करने का अपना अनुभव साझा किया और एस.एस. राजामौली की मेहनत और काम के प्रति उनके समर्पण की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी किसी को उसी जुनून और लगन के साथ काम करते देखना अपने आप में खास अनुभव है.

‘वाराणसी' के सेट पर अपने अनुभव को साझा करते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा, “जब आप ‘वाराणसी' के सेट पर जाते हैं और एस.एस. राजामौली सर को कैमरे, मॉनिटर या कलाकारों के साथ काम करते देखते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को लगेगा जो उन्हें नहीं जानता कि वह कोई नया निर्देशक है, जिसे 20-30 साल बाद अपनी पहली फिल्म बनाने का मौका मिला हो. वह अपने काम को लेकर इतनी ऊर्जा और उत्साह दिखाते हैं. उनसे सीखने वाली सबसे बड़ी बात यही है. मैंने उनसे ज्यादा मेहनती फिल्ममेकर के साथ कभी काम नहीं किया. अगर वह कहते हैं कि सुबह 7 बजे पहला शॉट होगा, तो महेश, प्रियंका और मेरे सेट पर पहुंचने से पहले ही वह जिम, रिहर्सल और असिस्टेंट्स के साथ सारी तैयारी पूरी कर चुके होते हैं. वह कलाकारों का इंतजार करते हैं और सेट छोड़ने वाले आखिरी शख्स भी वही होते हैं. हमारे लंच ब्रेक सिर्फ 20 मिनट के होते हैं.”

पृथ्वीराज सुकुमारन ने आगे राजामौली के फिल्ममेकिंग के प्रति जुनून की तारीफ करते हुए कहा, “मेरे लिए वह ऐसे फिल्ममेकर हैं जैसे कोई युवा निर्देशक अपनी पहली फिल्म बना रहा हो. मुझे नहीं लगता कि उन्हें खुद भी एहसास है कि उन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. एस.एस. राजामौली से सीखने वाली यह सबसे बड़ी बात है. मैंने केरल में कई लोगों से भी यही कहा है कि उनके बारे में आपकी जो भी राय हो, उसे एक तरफ रखिए और उनके काम करने के तरीके को देखिए. इतना कुछ हासिल करने के बाद भी किसी को इस तरह काम करते देखना सच में एक सौभाग्य है.”

फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है क्योंकि ‘वाराणसी' से महेश बाबू के रुद्र अवतार, पृथ्वीराज सुकुमारन के कुंभ लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस के मंदाकिनी अवतार की झलक पहले ही सामने आ चुकी है. इन लुक्स ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है और देशभर में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है. इन दमदार झलकियों के बाद दर्शकों का इंतजार अब चरम पर पहुंच गया है और हर कोई इस भव्य सिनेमाई प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जो 7 अप्रैल 2027 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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