श्रीदेवी की प्रतिद्वंदी एक्ट्रेस की 6 फोटो, धर्मेंद्र- जीतेंद्र के साथ काम कर बनीं सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन संग काम करने से था डर

70 से 80 के दशक में श्रीदेवी को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस जया प्रदा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख फैंस दिल हार बैठेंगे.

श्रीदेवी की प्रतिद्वंदी एक्ट्रेस की 6 फोटो, धर्मेंद्र- जीतेंद्र के साथ काम कर बनीं सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन संग काम करने से था डर
श्रीदेवी को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस की 6 फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में श्रीदेवी को लेडी सुपरस्टार कहा जाता है, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं. वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र के साथ काम किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि एक्ट्रेस जया प्रदा ने उन्हें अपने खूबसूरत लुक्स और किलर आंखों से टक्कर दी. यहां तक कि धर्मेंद्र और जीतेंद्र जैसे सुपरस्टार्स संग उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया. 70 से 80 के दशक में वह जाना माना नाम बन गईं और उन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिलने लगा. वहीं आज भी वह अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीतती हुई नजर आती हैं. इसीलिए आज हम आपको जया प्रदा की यंग दिनों की 6 खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, जिन्हें देख आप भी कहेंगे- यूं ही नहीं फैंस उन पर फिदा थे.

जया प्रदा ने 13 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 10 रुपए मिले थे. वहीं तेलुगू फिल्म से डेब्यू करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और कम समय में ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं.

जया प्रदा ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राकेश रोशन, ऋषि कपूर और जीतेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया.

लेकिन उनकी जीतेंद्र के साथ जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला और वह हिट हो गईं. वहीं इसके चलते उन्हें श्रीदेवी का कंपिटेटर यानी प्रतिद्वंदी कहा जाने लगा.

कई सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बावजूद जया प्रदा ने एक रियलिटी शो में बताया कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से डर लगता था.

जया प्रदा ने खुलासा किया कि वह हमेशा अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से डर जाती थीं क्योंकि वह बहुत प्रोफेशनल थे और वह नर्वस हो जाती थीं, जिसके कारण उन्हें डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए.

जया प्रदा आज बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं और राजनीति की दुनिया में थी छाई हुई हैं. जबकि उन्हें कई रियलिटी शोज में भी पिछले दिनों देखा गया था. 

