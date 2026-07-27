विज्ञापन

चार सफेद साड़ियों से तैयार की गई थी 'लम्हे' के 'कभी मैं कहूं' गाने में श्रीदेवी की ड्रेस, डिजाइनर नीता लूल्ला ने सुनाया मजेदार किस्सा

मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ने यश चोपड़ा की 1991 की फिल्म 'लम्हे' के गाने "कभी मैं कहां हूं" के लिए दिवंगत स्टार श्रीदेवी की मशहूर सफेद ड्रेस बनाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है.

Read Time: 4 mins
Share
चार सफेद साड़ियों से तैयार की गई थी 'लम्हे' के 'कभी मैं कहूं' गाने में श्रीदेवी की ड्रेस, डिजाइनर नीता लूल्ला ने सुनाया मजेदार किस्सा
चार सफेद साड़ियों से तैयार की गई थी श्रीदेवी की ड्रेस
नई दिल्ली:

मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ने यश चोपड़ा की 1991 की फिल्म 'लम्हे' के गाने "कभी मैं कहां हूं" के लिए दिवंगत स्टार श्रीदेवी की मशहूर सफेद ड्रेस बनाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. इसे अब तक की सबसे मुश्किल ड्रेस में से एक बताते हुए नीता लुल्ला ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वह शानदार लुक कैसे तैयार हुआ, जो श्रीदेवी की सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन ड्रेस में से एक है. उन्होंने ड्रेस के बारे में बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा, "क्या आप जानते हैं कि सिलने के लिए सबसे मुश्किल ड्रेस एक साधारण सफेद ड्रेस होती है? मुझे यह बात तब समझ आई जब मैं 'लम्हे' फिल्म में श्रीदेवी के गाने 'कभी मैं कहां हूं' के लिए ड्रेस बना रही थी."

लुल्ला ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और श्रीदेवी, जूही चावला, करीना कपूर खान, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा जोनास, रजनीकांत, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसी बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के लिए लुक तैयार किए हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने सफेद जॉर्जेट शिफॉन साड़ियां चुनी थीं और "ड्रेस को वॉल्यूम देने के लिए" उन्होंने "तीन से चार साड़ियां" इस्तेमाल की थीं.

यह भी पढ़ें-   क्या'रामायण' के मेकर्स ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में बांटा सोने का शंख?, देखें वीडियो

"मैंने एक बेसिक सफेद लाइनिंग वाला कपड़ा लिया. हैरानी की बात यह हुई कि ऊपर वाले सफेद कपड़े के नीचे से अंदर वाला सफेद रंग बहुत साफ दिख रहा था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बनाया जाए. फिर, सोचने के बाद, हमने नीचे शिफॉन की एक परत लगाने का प्लान बनाया ताकि सफ़ेद रंग थोड़ा हल्का या धुंधला दिखे." इस तरह हमने गाने के लिए ड्रेस तैयार की. बेल्ट के लिए लुल्ला ने बताया कि उन्होंने स्कार्फ का इस्तेमाल किया था.

"हमने कुछ स्कार्फ बनाए थे, जिन्हें उनकी कमर पर बांधा गया था. उस ऑफ- शोल्डर टॉप को कैसे भूल सकते हैं जिसे उन्होंने बहुत शानदार ढंग से पहना था."नीता लुल्ला ने कहा, जिन्हें 'जोधा अकबर' (2009) और मराठी फिल्म 'बालगंधर्व' (2012) के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. डिजाइनर ने कहा, “यह गाना स्विटजरलैंड में शूट किया गया था और मैंने इसे देखा नहीं था कि यह कैसा दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था. हमने इसे श्रेड किया था, काटा था और इसमें स्लिट्स बनाए थे. यह जैसा दिखा, उसने मुझे हैरान कर दिया और यशजी ने हेलिकॉप्टर से जो शॉट्स लिए थे, वे बहुत ही शानदार और जादुई थे. मुझे लगता है कि फिल्म में वह शॉट सभी को बहुत पसंद आया.”

यह भी पढ़ें- 70 का सुपरस्टार, राज कुमारी के प्यार में हुआ दीवाना, रातों-रात पत्नी और बच्चों को छोड़ा, गर्लफ्रेंड हुई अलग, पत्नी ने दिया तलाक

उन्होंने कैप्शन में लिखा, “...स्क्रीन पर सबसे मुश्किल रंग कौन सा है? सफेद. 'लम्हे' फिल्म के गाने 'कभी मैं कहूं' के लिए, श्रीदेवी की सफेद ड्रेस की हर बारीकी पर बहुत सोच-समझकर काम किया गया था.  कपड़े और सिल्हूट के चुनाव से लेकर इस बात तक कि वह रोशनी को कैसे पकड़ेगी और कैमरे पर कैसी दिखेगी. स्क्रीन पर जो चीज बहुत आसान और सहज लगती है, असल में वह बहुत बारीकी से की गई कारीगरी और हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान देने का नतीजा होती है.” “क्योंकि सिनेमा में सबसे यादगार और सदाबहार कॉस्ट्यूम सिर्फ डिजाइन नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है ताकि वे सिनेमाई कहानी का हिस्सा बन सकें...”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neeta Lulla Costume Designer, Neeta Lulla, Lamhe Box Office, Sridevi, Sridevi Anil Kapoor Films 
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com