श्रीदेवी की ये फिल्म बन गई थी रहस्य, बजट की वजह से रोकनी पड़ी शूटिंग, बिना क्लाइमैक्स हुई रिलीज, ढाई करोड़ बजट में कमाए 39 लाख

हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने शानदार करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक ऐसी फिल्म की थी जो बिना क्लाइमैक्स के रिलीज हुई थी. यह फिल्म थी ‘मेरी बीवी का जवाब नहीं (Meri Biwi Ka Jawaab Nahin)', जिसकी कहानी जितनी अनोखी थी, उसका अंजाम उतना ही रहस्यमय रहा. यह फिल्म 1994 में शूट की गई थी, लेकिन रिलीज हुई पूरे 10 साल बाद 2004 में और वो भी अधूरी! आखिर क्या थी वजह चलिए आपको बताते हैं.

बीच में रुक गई शूटिंग, रिलीज हुई अधूरी फिल्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘मेरी बीवी का जवाब नहीं' की शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन बजट खत्म हो गया था, जिसके चलते फिल्म को अधूरा छोड़ना पड़ा. फिल्म के निर्देशक एस.एम. इकबाल, पंकज पराशर और जयदेव चक्रवर्ती थे, जबकि इसमें श्रीदेवी और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे. प्रोड्यूसर ने वित्तीय संकट के कारण फिल्म को रोक दिया, और वर्षों बाद इसे किसी तरह रिलीज किया गया- बिना क्लाइमैक्स के.

अक्षय कुमार ने खुद बताई थी सच्चाई

अक्षय कुमार ने ‘कॉफी विद करण' शो में खुलासा किया था कि इस फिल्म में उन्होंने और श्रीदेवी ने एक बदला लेने वाले सीन की तैयारी की थी, लेकिन शूटिंग कभी पूरी नहीं हो पाई. उन्होंने हंसते हुए कहा था, “हम बस हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम बदला लेंगे, और फिर फिल्म में एक स्क्रीन पर लिखा आता है- ‘उन्होंने बदला लिया' और वहीं कहानी खत्म!”

बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप

2.5 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म सिर्फ 39 लाख रुपये का कलेक्शन ही कर पाई. दर्शक फिल्म देखकर यह समझ ही नहीं पाए कि कहानी खत्म कब हुई. श्रीदेवी और अक्षय कुमार की जोड़ी पहली और आखिरी बार इस फिल्म में नजर आई. आज ‘मेरी बीवी का जवाब नहीं' बॉलीवुड की उन दुर्लभ फिल्मों में गिनी जाती है, जो बिना क्लाइमैक्स के रिलीज हुईं.