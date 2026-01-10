विज्ञापन

Spirit Poster: संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास और तृप्ति डिमरी की फिल्म को लेकर बताया अपना विजन, 'पति-पत्नी शराब पी रहे हैं'

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. पहले लुक ने काफी चर्चा बटोरी थी.

नई दिल्ली:

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. पहले लुक ने काफी चर्चा बटोरी थी. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अब पोस्टर की डिटेल्स के बारे में बात की है. साथ ही कहानी के बारे में भी हिंट दिए हैं. संदीप रेड्डी वांगा हाल ही में द राजा साब के एक प्रमोशनल वीडियो के लिए प्रभास, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार के साथ शामिल हुए. इसे पीपल मीडिया फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था. प्रभास ने संदीप रेड्डी वांगा से पूछा, "पोस्टर का आइडिया कमाल का है. आपको यह आइडिया कैसे आया?"

स्पिरिट पोस्टर पर रिएक्शन के बारे में बात करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, "वह 1-लीटर की बोतल है. वह उनके हाथ में ग्लास जैसी लग रही है. लोगों ने यह भी सोचा कि रेलिंग पर एक और ग्लास रखा है और पोस्टर में पति-पत्नी दोनों पी रहे हैं."वांगा ने आगे कहा, "यह फिल्म के एक सीन से लिया गया है. मैंने सोचा कि बाहुबली के बाद मुझे उन्हें कैसे पेश करना चाहिए. कुछ तो खास होना चाहिए, तो हां. यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा पोस्टर है. इसमें कोई शक नहीं. यह एक कल्ट पोस्टर है."

स्पिरिट फर्स्ट लुक

नए साल के मौके पर, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सरप्राइज दिया. प्रभास और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म का फर्स्ट-लुक पोस्टर नए साल की शुरुआत में आधी रात को जारी किया गया. वांगा ने नए साल के मौके पर स्पिरिट के ऐलान के साथ फैंस को टीज करने की अपनी परंपरा जारी रखी, जैसा कि उन्होंने रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर अपनी बड़ी कमर्शियल सफल फिल्म एनिमल के साथ किया था. संयोग से वांगा की स्पिरिट ने इंटरनेट को एनिमल की याद दिला दी है, क्योंकि फर्स्ट-लुक पोस्टर में वही अनफिल्टर्ड और रॉ एनर्जी दिखती है.

पोस्टर में शर्टलेस प्रभास कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं. उनके चोट के निशान और घाव साफ दिख रहे हैं. उनके कंधे पीठ और हाथों पर पट्टियां बंधी हैं. लंबे बालों, घनी दाढ़ी और मूंछों वाले प्रभास ने इंटरनेट को वांगा की एनिमल के रणबीर कपूर की याद दिला दी है. तृप्ति डिमरी प्रभास की सिगरेट जलाती हुई दिख रही हैं, जबकि एक्टर ने एक हाथ में शराब का ग्लास पकड़ा हुआ है. पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, "यह रहा #Spirit का पहला पोस्टर."

स्पिरिट के बारे में

स्पिरिट को संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, एडिट किया और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा ने प्रोड्यूस किया है. मेकर्स इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मैंडरिन, जापानी और कोरियन भाषाओं में रिलीज़ करने का प्लान बना रहे हैं. वंगा ने पिछले साल प्रभास के 46वें जन्मदिन पर पांच भारतीय भाषाओं में फिल्म का ऑडियो टीजर शेयर किया था. यह 2026 में रिलीज़ होने वाली है.

पिछले साल स्पिरिट फिल्म सुर्खियों में रही थी, जब दीपिका पादुकोण ने काम के घंटों की मांगों के कारण फिल्म छोड़ दी थी. दीपिका का नाम लिए बिना वांगा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर एक्ट्रेस की PR रणनीति पर सवाल उठाया था. बाद में तृप्ति डिमरी को इस रोल के लिए लिया गया. तृप्ति पहले ही एनिमल (2023) में वांगा के साथ काम कर चुकी हैं.

