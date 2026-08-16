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7000 वर्ग फुट में फैला नयनतारा का कला मंदिर, जयपुर और जोधपुर के फर्नीजर से सजे होम स्टूडियो की देखें तस्वीरें

साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन ने चेन्नई में 7,000 वर्ग फुट का एक नया होम स्टूडियो बनाया है. ब्रिटिश औपनिवेशिक और ग्रामीण कला के संगम वाले इस स्टूडियो की खूबसूरत तस्वीरें देखें.

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7000 वर्ग फुट में फैला नयनतारा का कला मंदिर, जयपुर और जोधपुर के फर्नीजर से सजे होम स्टूडियो की देखें तस्वीरें
nayantara home pic
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नयनतारा और विग्नेश शिवन का यह नया होम स्टूडियो एक 7,000 वर्ग फुट के विशाल औपनिवेशिक बंगले को नया रूप देकर तैयार किया गया है.

nayantara house inside pic

nayantara family pic
Photo Credit: instagarm

इस स्टूडियो के अंदरूनी हिस्से में ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर के साथ-साथ चेन्नई के लोकल और गांव के मिट्टी के आर्टिस्टिक एलिमेंट्स का शानदार बैलेंस दिखता है.

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Photo Credit: instagarm

 चेन्नई के गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए, इस बंगले में

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ओपन-स्पेस कॉन्सेप्ट
Photo Credit: instagarm

चेन्नई के गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए, इस बंगले में ओपन-स्पेस कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आसानी से अंदर आ सके.

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Photo Credit: instagarm

कपल ने पुरानी चीज़ों का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है; जैसे, स्टूडियो लाउंज में एक पुराने पारंपरिक दरवाजें को एक सुंदर कॉफ़ी टेबल में बदल दिया गया है.

फ्लोरिंग के लिए ग्रे लाइमस्टोन

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Photo Credit: instagarm

फ्लोरिंग के लिए ग्रे लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि डेकोर में जोधपुर की एंटीक लाल कुर्सियां ​​और जयपुर के पारंपरिक हाथ से बुने हुए कालीन शामिल हैं.

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Photo Credit: instagarm

ऑफिस के एंट्रेंस पर हाथ से बना एमरल्ड ग्रीन जाली वाला दरवाज़ा है, जिसे प्राइवेसी से ज़्यादा हवा आने-जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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nayantara work station look
Photo Credit:instagram

नयनतारा के काम के लिए बनाई गई डेस्क की ऊपरी सतह किसी भी नॉर्मल प्लाईवुड के बजाय एक पूरे पेड़ के तने (लकड़ी का एक टुकड़ा) को काटकर तैयार की गई है.

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nayantara house wall decor
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दीवारों पर ओडिशा की पारंपरिक 'पटचित्र' पेंटिंग और नयनतारा की खुद की आर्ट एग्ज़िबिशन से चुनी हुई पेंटिंग लगी हैं.

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चेन्नई के एंटीक मार्केट से मंगाए गए पीतल के सजावटी सामान का इस्तेमाल इंटीरियर को विंटेज लुक देने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है.

घर की छत

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Photo Credit: instagarm

प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाते हुए, घर की छत (टाइल की छत) का एक हिस्सा काट दिया गया है ताकि परिसर में मौजूद पेड़ बिना किसी रुकावट के बढ़ सके.

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