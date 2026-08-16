7000 वर्ग फुट में फैला नयनतारा का कला मंदिर, जयपुर और जोधपुर के फर्नीजर से सजे होम स्टूडियो की देखें तस्वीरें

नयनतारा और विग्नेश शिवन का यह नया होम स्टूडियो एक 7,000 वर्ग फुट के विशाल औपनिवेशिक बंगले को नया रूप देकर तैयार किया गया है.
इस स्टूडियो के अंदरूनी हिस्से में ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर के साथ-साथ चेन्नई के लोकल और गांव के मिट्टी के आर्टिस्टिक एलिमेंट्स का शानदार बैलेंस दिखता है.
चेन्नई के गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए, इस बंगले में
चेन्नई के गर्म मौसम को ध्यान में रखते हुए, इस बंगले में ओपन-स्पेस कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, ताकि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन आसानी से अंदर आ सके.
कपल ने पुरानी चीज़ों का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है; जैसे, स्टूडियो लाउंज में एक पुराने पारंपरिक दरवाजें को एक सुंदर कॉफ़ी टेबल में बदल दिया गया है.
फ्लोरिंग के लिए ग्रे लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि डेकोर में जोधपुर की एंटीक लाल कुर्सियां और जयपुर के पारंपरिक हाथ से बुने हुए कालीन शामिल हैं.
ऑफिस के एंट्रेंस पर हाथ से बना एमरल्ड ग्रीन जाली वाला दरवाज़ा है, जिसे प्राइवेसी से ज़्यादा हवा आने-जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
नयनतारा के काम के लिए बनाई गई डेस्क की ऊपरी सतह किसी भी नॉर्मल प्लाईवुड के बजाय एक पूरे पेड़ के तने (लकड़ी का एक टुकड़ा) को काटकर तैयार की गई है.
दीवारों पर ओडिशा की पारंपरिक 'पटचित्र' पेंटिंग और नयनतारा की खुद की आर्ट एग्ज़िबिशन से चुनी हुई पेंटिंग लगी हैं.
चेन्नई के एंटीक मार्केट से मंगाए गए पीतल के सजावटी सामान का इस्तेमाल इंटीरियर को विंटेज लुक देने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है.
प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाते हुए, घर की छत (टाइल की छत) का एक हिस्सा काट दिया गया है ताकि परिसर में मौजूद पेड़ बिना किसी रुकावट के बढ़ सके.
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