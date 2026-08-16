पापा की ही फिल्म में ऑडिशन देकर मिला काम, स्टारकिड टैग को बाय कह 'मासूम' में की एंट्री

शेखर कपूर ने खुलासा किया कि उनकी बेटी कावेरी कपूर ने 'मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन' के लिए स्क्रीन टेस्ट देने पर जोर दिया था.
डायरेक्टर ने बताया कि कावेरी नहीं चाहती थीं कि उन्हें सिर्फ शेखर कपूर की बेटी होने के कारण मासूम फिल्म में मौका दिया जाए. वह अपने टैलेंट के दम पर रोल हासिल करना चाहती था इसलिए उसने ऑडिशन देने की इच्छा जाहिर की थी.
शेखर कपूर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह दिलचस्प किस्सा शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि शुरुआत में कावेरी ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था. क्योंकि वह स्टार किड होने का फायदा नहीं उठाना चाहती थी.
शेखर कपूरी की बेटी कावेरी पहले से ही सिंगर, गीतकार और कवयित्री के रूप में अपना करियर बना रही हैं. उनकी कविताओं की एक किताब भी जल्द प्रकाशित होने वाली है.
'मासूम: द नेक्स्ट जेनरेशन' को शेखर कपूर और ए.आर. रहमान मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन और जुगल हंसराज जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे.
फिल्म का मुख्य विषय परिवार, प्यार, यादें और 'घर' की तलाश है. इस फिल्म में उनकी बेटी कावेरी कपूर 'टिया' नाम का अहम किरदार निभा रही हैं.
शेखर कपूर एक फेमस भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता हैं, जो जल्द ही 1983 में रिलीज हुई मासूम का नया वर्जन बनाने जा रहे है.
उन्हें हिंदी सिनेमा के साथ-साथ हॉलीवुड में भी उनके बेहतरीन और प्रभावशाली निर्देशन के लिए जाना जाता है.
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